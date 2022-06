Rosa Andreu dona veu a les dones silenciades pel franquisme

Podríem dir que la Guerra Civil és un gènere per si mateixa. Són molts autors que han trobat en aquest període negre de la història d'Espanya una font d'inspiració per les seves creacions artístiques. Aquest és el cas de 'Memòria de les oblidades', un text de Tecla Martorell al que dona vida la Rosa Andreu. L'actriu ha presentat l'espectacle al programa 'Punts de vista' de Tània Sarrias.

El teatre, com totes les arts escèniques, té la capacitat de convidar-nos a reflexionar sobre períodes que no hem viscut a través de les vivències dels seus protagonistes. Els llibres a les escoles són molt importants, però de tant en tant, una visita a les sales de teatre o de cinema també ens ajuda a conèixer millor la nostra cultura.

Rosa Andreu, en format de monòleg, es posa en la pell de 4 dones represaliades pel franquisme a 'Memòria de les oblidades'. Recuperar les veus silenciades de la història a través del teatre, aquesta és la proposta que ens fa aquesta obra dirigida per Joan Pascual. A l'entrevista Rosa Andreu ha explicat si pel fet de ser dones aquestes veus han estat més silenciades.

'Memòria de les oblidades' intenta recrear la vida d'aquestes dones injustament represaliades i enterrades a la fossa comuna del cementiri de Tarragona. Després de representar-se a diferents indrets de Catalunya arriba a la capital catalana. L'espectacle es pot veure cada dijous al Teatre del Raval fins al 28 de juliol.