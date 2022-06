Viatjar és una oportunitat per descobrir paisatges, tradicions, menjar, conèixer persones... Una manera d'aprendre i de gaudir, però també és un problema pel medi ambient. Es calcula que el 2030 hi haurà 1800 milions de turistes viatjant al món i això pot tenir un greu impacte mediambiental.

A 'Planeta R', la Martina ha parlat amb la Carla Llamas, periodista de viatges (@lamaletadecarla), qui assegura que "no és possible viatjar de forma sostenible, però podem fer cosetes per viatjar de forma més conscient i responsable amb el medi ambient."

Sempre que puguem, hem de prioritzar el transport terrestre. El turisme és el responsable del 8% de les emissions mundials de CO2 i gran part de la culpa és dels avions. El tren sempre serà l'opció més sostenible. Tal com diu la Carla, "agafar un avió a París des de Catalunya no és necessari".

A l'hora de buscar un lloc on passar les nits, el més senzill i temptador és escollir grans cadenes d'hotels. Tot i això, hauríem d'intentar buscar petits allotjaments locals, hotels boutique o hostals de la zona . D'aquesta manera, "estarem fent que els diners es quedin a la gent del país i no a la que ja té diners".

Redueix el plàstic

Durant els viatges, sobretot a l'estiu, és normal que consumim litres i litres d'aigua. Ens recomanen portar una ampolla d'acer inoxidable per tot el viatge. Si al país que anem hi ha aigua potable, la podrem omplir sense problema. En cas d'anar a altres països on no sigui possible, podem portar una ampolla amb un filtre incorporat. La Carla la va portar a Uganda i no va tenir cap dificultat.

D'altra banda, hem d'evitar usar els xampús dels hotels. Són plàstics molt petits d'un sol ús que, segurament, no es reciclaran. La solució és portar productes cosmètics sòlids, provocant menys impacte mediambiental.

L'últim consell que ens dona la periodista és "que la gent no s'ho prengui com una obligació, és un camí difícil. La sostenibilitat és un viatge, no un destí. Hem d'anar fent petits canvis i això és molt fàcil d'aconseguir."