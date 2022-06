Jesús Rodríguez: "Això és el Pegasus analògic?"

El periodista de La Directa Jesús Rodríguez veu una "relació molt directa" entre el policia infiltrat a l'esquerra independentista i el moviment de l'habitatge i el cas Pegasus: "Això és el Pegasus analògic?", es pregunta. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla del "cas paradigmàtic" del policia infiltrat, assenyala les claus del cas destapat pel mitjà i explica com van començar a investigar.

Segons ha relatat, l'agent de Policia Nacional I.J.E.G va tenir facilitats de l'administració i els poders per falsejar el currículum acadèmic i les proves d'accés a la universitat, així com les dades per obrir el compte bancari. "Va enganxar a una entitat bancària per obrir el compte. Tenia cobertura de les estructures de l'Estat", destaca el periodista.

En aquest sentit, assenyala que el dubte ara és on s'emmarcava tot plegat: és una "operació individual" o pot ser el "Pegasus analògic?", s'ha preguntat en referència a l'espionatge a l'independentisme. I és que es tracta de dos fets que coincideixen en el temps. "És una coincidència, però creiem que té una relació molt directa", ha assenyalat.

Identitat pròpia i llaços de confiança Destaca la construcció del personatge de Marc Hernández Pon per part del Policia Nacional I.J.E.G. I és que no només s'acosta a les entitats, sinó que se li construeix una identitat falsa, un DNI i comptes a les xarxes "amb un passat que no ha existit". D'aquesta manera, s'acosta a col·lectius i entitats per aconseguir informació. Tot i que hi ha alguns dubtes de certes persones sobre la seva identitat, els seus dots de comunicació el van ajudar a passar pràcticament desapercebut, com un mes dins del col·lectiu. "S'ho sap fer venir molt bé a l'hora de donar respostes. I acaba construint uns llaços de confiança molt forts amb tot l'entorn que se'l relaciona", destaca.



��️ "Se li construeix una identitat falsa. Acaba construït uns llaços de confiança molt forts".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

Davant de tot plegat, la clau és on se situen els límits. Rodríguez diu que han demanat explicacions al govern i no els han donat explicacions. "No tenim res a comentar", assegura que diuen. "De cara a la ciutadania, és important saber on estan els límits. On estan infiltrades aquestes persones", afegeix.



☕ Jesús Rodríguez assenyala les claus del cas del policia infiltrat que han destapat a @La_Directa | @albertmartnez



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

Gràcies a tot plegat, va obtenir accés a comptes de correu electrònic i el compte corrent en una entitat d'aquestes organitzacions, així com informació sobre la gent que hi participava. En aquest sentit, ha destacat que tenia dos domicilis, a Barcelona i a Palma. El primer, era un lloc de trobada amb els companys d'universitat.