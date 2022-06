Camarón de la Isla murió el 2 de julio de 1992. A principios de año, el artista fue a Rochester, en Estados Unidos, para tratarse del cáncer del pulmón que le habían diagnosticado. La periodista y fotógrafa vasca Victoria Iglesias le acompañó durante unos días para hacer un reportaje fotográfico para la revista 'Panorama'. Le había retratado unos meses antes así que el cantante le reconoció.

Según explica Victoria Iglesias en ‘Detrás del instante’, pensaba encontrarse con alguien muy deteriorado y moribundo. Sin embargo, Camarón estaba físicamente bien: “Muy delgado, pero con su pelo brillante”. La mujer del cantaor, 'La Chispa', confiaba en que el tumor solo fuese una manchita y que no se expandiese más. “Él cree que vuelve a España y empieza todo de nuevo, es como si en Rochester va a dejar la enfermedad”, asegura la fotógrafa.

Su gran foto

Pese a tener cáncer de pulmón y a las advertencias de su esposa, Camarón seguía fumando. Es así como le retrató Iglesias un 2 de mayo, justo dos meses antes de su fallecimiento. Cuando se encontraron en Estados Unidos por primera vez, no empezó a hacerle fotos de primeras porque tenía una semana por delante para acompañar al cantaor y a su familia.

La 'gran foto' de Victoria Iglesias a Camarón RTVE

En el viaje de vuelta a España, llegaron al aeropuerto de Atlanta. “Como ya tenemos un momento de confianza muy bonito, él saca su cigarrillo, se pone su pitillo en la mano, saca su mechero, yo me fijo en sus pulseras, me fijo en sus tatuajes, y él es cuando me dice: ‘échame la foto aquí’. Es en ese momento donde yo creo que consigo mi gran foto”, detalla Victoria Iglesias.

Portada de la revista Panorama con la foto de Camarón hecha por Victoria Iglesias RTVE

Numerosas imágenes se publicaron en el reportaje ‘Panorama’, pero la gran foto de Iglesias pasó desapercibida, ni siquiera ella la vio. Se dio cuenta de su existencia años después, revisando cajas de diapositivas. Al verla, recordó perfectamente el momento en el que la tomó: “Hago una copia, y veo como la luz está ordenada, como está iluminado el fondo, como cae ese triángulo detrás de él, como la chaqueta está fuerte, roja, su pelo brillando, y sus pulseras temblando como en ese momento. Y está concentrado en su mechero.”