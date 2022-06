Ana Peleteiro cumplirá muy pronto su sueño de ser madre. La medallista olímpica, bronce en los últimos Juegos Olímpicos en triple salto, está embarazada de tres meses y lo ha compartido en sus redes sociales con una bonita declaración de amor hacia su novio, el también atleta Benjamin Compaoré, y hacia su bebé. La deportista está contentísima con la noticia y, aunque no competirá en los próximos meses, ya ha contado a sus seguidores que seguirá entrenando durante esta etapa.

" Me enamoré de ti hace muchos años atrás , pero la vida decidió que no era nuestro momento. 5 años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente", escribe Ana Peleteiro en Instagram. Las palabras se las dedica a Benjamin Compaoré, su novio , que tiene varias hijas. "Meses después me enamoré de la forma en la que tratabas a tus hijas , en cómo te desvivías por ser el mejor papá y del amor incondicional que tenías por ellas, sin dejar de ser el novio más bueno y atento del mundo", dice ella sobre su relación.

Un cambio fundamental en su entrenamiento

La deportista no competirá en los próximos meses, por lo que se perderá el Mundial de Eugene y el Europeo de Múnich de atletismo. Eso sí, Ana Peleteiro no dejará de entrenar durante este tiempo. Sí lo hizo, sin embargo, cuando se enteró de su embarazo. "No me notáis el embarazo porque no he cogido absolutamente nada de peso. Sí que es verdad que al principio, el primer mes cogí como un kilo y medio o casi dos porque paré la actividad física por completo porque tenía mucho miedo de perder al bebé", explica a sus seguidores en unas stories de Instagram, si bien no ha sufrido complicaciones.

Ana Peleteiro en el World Athletics Indoor Tour GTRES GTRES/ Joly Victor/ Abaca

Después volvió a entrenar, aunque ha hecho un cambio fundamental: Iván Pedroso deja de estar al frente de sus entrenamientos durante este período y en su lugar le sustituye una entrenadora para la etapa de parto y posparto. "Iván sigue siendo mi entrenador, pero él no es profesional de esto, así que ha decidido que prefiere ponerse a un lado porque obviamente no sabe las cosas que puedo hacer y las que no. No es un profesional de deporte durante el embarazo", asegura Ana Peleteiro.

Su embarazo llega ocho meses después de comenzar una relación con el francés Benjamin Compaoré tras su ruptura con Nelson Évora. Como con su anterior pareja, comparte profesión: Benjamin se proclamó campeón europeo de triple salto en 2014, la misma disciplina con la que ella se colgó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, y ha participado en las Olimpiadas de Londres, Río y Tokio.