Cada any se celebren prop de 28.000 matrimonis a Catalunya. I una boda, per definició, no és sostenible. Tot i això, són moltes les parelles que pensen en el planeta per un dia tan especial. Els casaments sostenibles són el futur del sector nupcial.

A 'Planeta R', la Martina Klein ha anat fins al Berguedà per assistir a una boda ecològica. Allà ha conegut a la wedding planner Míriam Fernández, especialitzada en casaments sostenibles. Repensar aquest sector tan tradicional és crucial i a 'Planeta R' us ensenyem com fer-ho.

1. Escollir bé les flors Cada flor cultivada localment i sense hivernacle estalvia tres grams de CO2, és interessant tenir-ho en compte a l'hora d'escollir el ram de la núvia i la decoració del local. Després del casament, la gent s'ho pot portar a casa per evitar que siguin flors d'un dia. D'altra banda, en comptes de malgastar l'arròs, es pot fer un confeti de collita pròpia. Es poden recol·lectar i assecar naturalment fulles, flors o llavors que vinguin directament de la natura. Es poden llençar al final de la cerimònia sense llençar menjar per terra.

2. Proveïdors sostenibles És important considerar la contractació de proveïdors locals i de proximitat, que treballen de forma artesana i amb productes km0. Això compensarà l'empremta de carboni i, per tant, la reducció indirecta del nostre pressupost de moltes de les despeses del casament: enviament, transport, energia... Saps com organitzar un casament sostenible? RTVE CATALUNYA

3. Evitar les invitacions convencionals És molta la quantitat de paper que es fa servir a un casament: invitacions, cartes, menús... Una opció per evitar l'impacte mediambiental és utilitzar papers ecològics que es puguin replantar. 'Torna a la vida i no genera residus'. D'altra banda, es poden fer servir invitacions digitals. Podrem arribar a qualsevol convidat del món i, a més, es poden afegir vídeos, imatges, gifs...

4. Càtering de proximitat És important que els menús tinguin ingredients que puguin ser locals, sostenibles i de temporada. Buscar sempre proveïdors petits i que el material d'un sol ús sigui biodegradable. D'altra banda, s'ha de treballar per no llençar el menjar. Si sobra es pot donar a alguna associació o ens ho podem portar a casa per fer un dinar l'endemà amb els amics.