Usos de la llana més enllà del sector tèxtil a 'Planeta R'

La llana va ser la primera fibra que va fer servir l'espècie humana. Actualment, només representa l'1% de la producció tèxtil del món, tot i que es generen 1.160 milions de quilos de llana neta anuals. Si es teixissin, cada habitant del món estrenaria un jersei a l'any.

La Martina Klein visita el Mas Casas, a Cruïlles, una granja familiar on reaprofiten la llana de formes realment peculiars. En Daniel Palet, expert tèxtil, i l'Anna Pijoan, de Mas Casas, ens expliquen tots els seus beneficis i usos més enllà del tèxtil.

Beneficis de la llana

El Daniel ens explica que "la llana té unes propietats i unes virtuts que no es poden comparar amb cap altra fibra: repel·leix la brutícia, absorbeix la humitat d'una manera que es pot considerar com un termòstat natural i és autoextingible. Per tant, no propaga incendis."

A més, "compleix uns criteris de reutilització de reciclatge de renovació i amb tots els criteris de l'economia circular. Tot i això, hi ha llanes que, per les seves característiques, no són utilitzables per roba i s'acaben cremant". En conseqüència, s'han de trobar noves aplicacions i impulsar la recerca.