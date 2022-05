Com reduir fàcilment la meitat del plàstic a casa

El 2020 es van generar a prop de 4 milions de tones de residus a Catalunya i la meitat va anar a parar al contenidor de rebuig. El 12% de la brossa generada a les llars és plàstic. Reciclar sempre és una bona opció, però no és suficient.

Al cinquè capítol de 'Planeta R', la Martina visita a la Bàrbarà Lacroix, creadora de la iniciativa Cero Residuo, qui té com a objectiu reduir el plàstic del nombre més gran de persones a través del seu blog i oferint productes alternatius.

​

Un dels primers passos per reduir el plàstic diari a la nostra llar és rebutjar el que no necessitem i reduir el consum. Amb això aconseguirem evitar compres innecessàries i gastar menys diners. A més, reutilitzant el que fem és allargar la vida útil dels nostres productes i això no té cost.

El residu zero no és car

Canviar els productes d'un sol ús per la seva versió reutilitzable

Tot i que poden semblar més cars, realment són una inversió i un estalvi a llarg termini. Per exemple, la copa menstrual té una vida útil de deu anys. Per tant, durant tot aquest període no hauràs d'invertir més diners en productes menstruals d'un sol ús. Amb un filtre d'aigua i ampolles d'acer inoxidable en tenim prou per no haver d'invertir més en ampolles de plàstic. D'aquesta manera, estarem estalviant diners i plàstic que, com vam veure al capítol anterior de 'Planeta R', triguen uns 400 anys a desaparèixer.