"No hace falta esconder nada de ti, que no te importe qué dirán". Así comienza la nueva canción de Melani, nuestra representante en Eurovisión Junior 2019. "Huellas" es un tema con el que nos anima a todos a ser nosotros mismos y dejar "huella al pisar". Para la creación de este single ha contado con la ayuda de una artista eurovisiva muy querida, como ella misma: Melani conquistó a Europa con "Marte", alcanzando la tercera posición en Eurovisión Junior.

Así es "Huellas", la nueva canción de Melani

Ruth Lorenzo ha sido una de las personas que han apoyado a Melani en la creación de esta nueva canción. Melani quería crear un tema que animara a todo aquel que la escuchara a ser quien quisiera ser de verdad y para convertir esa idea en canción se ha rodeado de un equipo de lujo.

La intérprete de "Dancing in the Rain", que con su décimo puesto era la representante que mejor había quedado en los últimos años en Eurovisión hasta el bronce de Chanel, no ha sido la única persona que ha ayudado a Melani en esta tarea. También lo han hecho la actriz, modelo, presentadora y escritora Vanesa Romero y el productor y director de orquesta Emilio Esteban. El resultado es un tema de rock-pop que mantiene la esencia lírica con la que Melani se dio a conocer.

Esta misma tarde la artista valenciana ha publicado el videoclip del single, rodado en su propio pueblo, La Eliana. En él también ha participado una persona de sobra conocida para los seguidores de un famoso programa de La 1. Se trata de Ancor Montaner, el ganador de la penúltima edición de Maestros de la Costura. El diseñador, quien se encarga actualmente del estilismo de la cantante, ha sido el artífice del vestuario más importante del videoclip.

Melani formó parte del jurado del Eurosondeo RTVE 2022, con el que queríamos conocer a los favoritos de España antes de la celebración del Festival de Eurovisión. Nuestra representante en Eurovisión 2022 otorgó 8 puntos a Polonia ("River", de Ochman), 10 a Reino Unido ("Space Man", de Sam Ryder, que acabó finalmente en segunda posición en el certamen) y 12 a Bélgica ("Miss You", de Jérémie Makiese).