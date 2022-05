Barcelona estudia sumar-se a l'ofensiva judicial per l'espionatge del CNI

Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Barcelona estudia "l'acció jurídica més oportuna" per a personar-se en la causa de l'espionatge del CNI. L'alcaldessa Ada Colau ha anunciat la voluntat del consistori per a "contribuir al fet que s'aclareixin totes les informacions i contribuir al fet que se sàpiga la veritat". Recordem que aquest cap de setmana ha sortit a la llum que aquesta agència estatal va espiar a una persona que mitjançava en les converses entre ERC i els comuns per a formar govern després de les municipals de 2019.

“��️ Ada Colau espera "una disculpa" d'Ernest Maragall per vincular-la al #BarcelonaGate.



�� L’Ajuntament de Barcelona estudia emprendre mesures judicials per l'espionatge del CNI | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/SKIJff5bou pic.twitter.com/LihdC6gXvs“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 17, 2022

Sobre aquest mateix cas, Colau ha afegit que espera unes disculpes del líder d'ERC en el consistori, Ernest Maragall, després que aquest afirmés que l'alcaldessa es va beneficiar "indirectament" de l'espionatge i insinuar que Colau el coneixia. "El que esperaria d'un representant electe d'una formació política important a l'Ajuntament és una rectificació. Crec que tothom pot cometre errors, però, en tot cas, assumir-los i demanar disculpes és el primer pas per a poder reprendre les relacions", ha afirmat.