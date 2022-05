La marca sud-coreana ILJIN Materials obrirà per primera vegada a Europa una planta de components de bateries de cotxes elèctrics i productes electrònics. La fàbrica estarà situada a Mont-roig del Camp (Tarragona) i suposarà una inversió de 600 milions d'euros que permetrà la creació de 500 llocs de feina. Ho ha anunciat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, que ha valorat de forma positiva aquesta inversió i ha assegurat que ajuda "de forma molt directa" a reindustrialitzar Catalunya.

La planta tindrà una superfície de 30.000 metres quadrats i s'espera que estigui operativa a partir del 2024. ILJIN Materials, fundada l’any 1968 i amb seu central a Seül, compta actualment amb 1.100 treballadors a tot el món. En l'actualitat, té dues plantes, una a Iksan (Corea del Sud) i una a Malàisia. La companyia compta amb clients com LG Energy Solution, Samsung SDI, Volkswagen o Northvolt, entre d’altres.

Volkswagen opta per Sagunt per la seva planta de bateries Climent Sabater | Laura Vidal | Marc Guasch

L'empresa sud-coreana forma part del projecte per optar als fons europeus del PERTE impulsat per Seat i Volkswagen, anomenat Future: Fast Forward , a través de la filial IMS Technology. De fet, la ubicació que ha escollit la firma es troba a mig camí entre la fàbrica de Seat a Martorell i la gigaplanta de bateries que es vol instal·lar a Sagunt .

Torrent ha destacat la importància de l’acord , ja que ILJIN és “una de les úniques empreses en l’àmbit mundial” dedicades a la fabricació de làmines de coure per a bateries de vehicles elèctrics. Tot i això, el conseller ha destacat que els productes d'aquesta empresa no només estan destinats al món de l'automoció, sinó que també els podem trobar a les tauletes electròniques o portàtils.

Entorn òptim per la fabricació d’elecfoil

L’empresa es dedica a la fabricació del producte elecfoil, una làmina de coure patentada per la multinacional que és més fina que un cabell humà i es considera un element bàsic per a les bateries de liti. Segons el Govern, aquest fet converteix la inversió d’ILJIN en “estratègica i d’alt valor afegit” per a Catalunya, ja que és un component “clau” per la composició del càtode de les bateries elèctriques utilitzades als vehicles elèctrics i en aplicacions d’emmagatzematge d’energia.

La Generalitat preveu que aquesta inversió tingui un fort efecte beneficiós per als proveïdors locals del sector de l'automoció, tal com ha passat a Malàisia. Segons el CEO de l’empresa, Jeon-Sik Yang, un dels motius pels quals s’han decidit per Catalunya ha estat pel clima, ja que la temperatura que hi ha a Mont-roig del Camp és idònia per a la producció d’aquest material. A més, la situació estratègica de Catalunya amb Europa i el nord d’Àfrica també ha estat un element determinant.