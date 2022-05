Els treballadors de Nissan es manifesten aquest dimecres davant el departament de Treball de la Generalitat i fins a la delegació de Govern per demanar que s'acceleri el procés de negociació de reindustrialització de les plantes que va deixar buides el fabricant japonès a Catalunya, que va marxar de Catalunya a finals del 2021

Centenars de treballadors de Nissan es manifesten per reclamar el desbloqueig del procés de reindustrialització.



Veuen amb bons ulls el projecte de Silence, però necessiten un projecte més gran





Els empleats protesten contra els continus retards i contratemps de la reindustrialització per trobar un substitut al fabricant automobilístic. Amb aquesta mobilització, els empleats volen pressionar l'administració perquè publiqui "ja" el concurs per trobar un operador logístic per Zona Franca.