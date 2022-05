L'Integrated Systems Europe (ISE) fa dos mesos que s'hauria d'haver celebrat a Fira Barcelona, però l'increment de la incidència de l'òmicron ho va frenar. Ara, el saló audiovisual més important del món aixeca el teló fins divendres 13 amb 50.000 usuaris registrats i celebrant per primera vegada a Barcelona una edició "real i en persona". El 2021 també es va fer saló a la capital catalana, després de 16 anys celebrant-se a Amsterdam, però va ser una edició reduïda i marcada per la pandèmia.

El saló estima un impacte econòmic a Barcelona de 215 milions d'euros i s'apleguen grans empreses del sector com Google, Microsoft, Sony, Panasonic, Zoom o Samsung. L'ISE se celebra conjuntament amb l'IOT (el saló de l'Internet de les Coses), que aplega 300 empreses al recinte firal de Gran Via i que està dedicat a la transformació de les tecnologies disruptives.

