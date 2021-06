La principal fira audiovisual d'Europa s'estrena a Barcelona

Integrated Systems Europe (ISE), el saló del sector audiovisual d'Europa arrenca aquest dimarts a la Fira de Barcelona amb la participació d'unes 80 empreses i 5.500 visitants presencials.

L’esdeveniment que acostuma a acollir entre 60 mil i 70 mil visitants s’ha vist obligat a apostar per un format híbrid en la seva estrena a Barcelona. La pandèmia també ha obligat a escurçar la seva durada a només dos dies. Posteriorment es traslladarà a Munic (dies 8 i 9 de juny), Amsterdam (15 i 16) i Londres (23 i 24).

El Congrés arriba a Barcelona després de 17 edicions a Ginebra (Suïssa), on va tenir lloc la primera, i Amsterdam (Països Baixos), seu de les 16 següents. Al 2019 van participar 80 mil congressistes, amb un impacte estimat d’entre 300 i 400 milions d’euros per la ciutat gracies les despeses derivades de la celebració i l’estada dels visitants. Es convertirà així en el segon saló més important a nivell de impacte econòmic per la ciutat després del Mobile World Congres.

Enguany s’esperen uns 5.500 assistents presencials

Per l’edició d’enguany a Barcelona s’han registrat 4 mil assistents per participar-hi presencialment, als que el director del saló, Mike Blackman, estima que s’acabaran sumant mil més. Altres 12 mil ho faran a distància, a traves de ISE Digital, una plataforma impulsada per la tecnològica Cisco que emetrà en directe els principals esdeveniments com les conferencies i taules d’anàlisi.