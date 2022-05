L'exregidora de Participació i de Ciutat Vella de Barcelona, Gala Pin, assenyala el que més la va sorprendre en el seu pas per l'Ajuntament de Barcelona eren les negociacions a porta tancada i "després a fora, el partit de l'oposició, diu coses completament diferents". Gala Pin diu que sobretot la va sorprendre la dinàmica dels partits que deixen de ser "una eina per transformar la realitat" i es converteixen en un fi en ells mateixos: "Debats que no tenen tant a veure per la preocupació de la ciutat sinó en com el meu partit pot treure més rèdit per continuar mantenir-se". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, l'exregidora ens presenta el seu llibre '¿Qué pinto aquí? Un affaire institucional'.

"Com a ciutadana, voldria que Ada Colau es tornés a presentar" Gala Pin diu que Ada Colau ha donat molt a la ciutat en aquests vuit anys i es podria retirar, però com a ciutadana voldria que es tornés a presentar si bé ha de passar pels mecanismes interns de Barcelona en Comú: "Com a amiga, crec que ella ha de fer el que ella consideri. Té vuit anys al darrere amb molta dedicació a la ciutat". Pin diu que és un "privilegi extraordinari" treballar "per la teva ciutat", tot i que "veus també coses de la condició humana". “☕ El consell d'amiga de Gala Pin a Ada Colau de cara a les eleccions municipals | @galapita @IcariaEditorial



"Darrere la majoria de denúncies hi ha Agbar" L'exregidora de Ciutat Vella ​alerta del mal ús del sistema judicial amb denúncies com les que han rebut tant ella com Ada Colau: "No només són per ficar por, sinó per fer el recorregut mediàtic i minar la reputació". Gala Pin diu que darrere la majoria de denúncies hi ha "Agbar i el seu màxim responsable, Angel Simon": "Cada vegada que parles de municipalitzar el servei d'aigua, ens diuen ja sabeu amb qui us esteu ficant?". Pin recorda la denúncia que va interposar en contra d'ella el fons d'inversió Premium, que va ser arxivada: "volien expulsar els veïns i em reafirmava que el que estava fent era el correcte". 01.20 min Colau insinua que Agbar i immobiliàries estan darrere les denúncies contra el seu govern | Maite Boada

Crítica amb el sector de la restauració i l'oci nocturn En el llibre, l'exregidora diu que quan es reunia amb el Gremi de Restauració tenia la impressió que es reunia amb la màfia: "Havíem multat a les discoteques del front marítim per tenir música a les terrasses, que perjudicava molt als veïns i em deien que no els beneficiava". Gala Pin diu que hi ha sectors que volen influir en la política sense passar per les urnes: "Aixeco el telèfon i canvio la votació d'un ple". Pin critica el poder que volen tenir sectors com la indústria turística, el Gremi de Restauració i el sector de l'oci nocturn i diu que esdeveniments com la Copa Amèrica de vela és un bon esdeveniment sempre que "no deixem turistificar-ho tot". “☕ Gala Pin critica que certs sectors volen influir sense haver passat per les urnes | @galapita @IcariaEditorial



