La comunitat educativa ha convocat una mobilització unitària en defensa de l'educació pública el pròxim dissabte 14 de maig. Entre les demandes, exigeixen revertir les retallades i eliminar progressivament la concertació de centres privats per la sobreoferta de places concertades davant la manca de places públiques.

A banda, plantegen que es destini com a mínim el 6% del PIB per a educació, la reducció de ràtios estructurals, més personal d'atenció directa a l'alumnat, derogar el decret de plantilles i equiparació salarial a l'FP. També demanen retornar al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.

Han convocat la mobilització USTEC·STEs (IAC), Intersindical-CSC, aFFaC, Professors de Secundària, CGT i Sindicat d'Estudiants. Per contra, no s'hi han sumat CCOO, UGT i USOC, ja que no veuen de la mateixa manera la demanda concreta sobre els centres concertats. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha explicat que la mobilització es farà en dissabte perquè s'hi puguin sumar tant professors com estudiants i famílies.

"És l'hora del compromís, de donar exemple al nostre alumnat i lluitar pel que és just. Fem arribar un missatge alt i clar a l'Administració: som aquí, estem dempeus i diem PROU a l'actitud del Departament d'Educació"#14MPerLaPública pic.twitter.com/ZZE7nvhdhh“ — USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) May 4, 2022

Segura ha matisat que, tot i que no convoquin la mobilització tots els sindicats del sector educatiu, la unitat sindical iniciada amb les darreres jornades de vaga no s'ha trencat. De fet, la portaveu ha avançat que aquesta mateixa setmana anunciaran les mobilitzacions que tenen previst fer a final de curs.

Ha argumentat a més, que totes les demandes busquen millorar l'educació, que ha recordat que és "el pilar" de la societat, i ha denunciat que la conselleria d'Ensenyament i la classe política viuen "allunyats" de la realitat dels centres educatius. A més, ha exposat que el sistema educatiu està molt segregat i calen inversions.

En un comunicat titulat 'La comunitat educativa diu prou', les entitats denuncien que part dels drets retallats al sector encara no s'han recuperat i exigeixen revertir retallades | @RTVECatalunya @USTECSTEs pic.twitter.com/G4q3XvbT6g“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 4, 2022

Al seu torn, Bernat Pèlach, de la Intersindical, ha subratllat que és una responsabilitat del Departament "posar cartes sobre la taula" i ha afirmat que no serveix dir que no hi ha temps. "Als nomenaments d'agost es pot posar més personal sobre la taula, si no es posen els recursos de cara curs vinent, la qualitat educativa estarà empitjorant o es mantindrà igual de crítica com fins ara", ha augurat.

Per la seva banda, i en nom del Sindicat d'Estudiants, Borja Latorre ha defensat unificar la lluita i ha reclamat els recursos necessaris per atendre les demandes de la comunitat educativa, alhora que ha expressat solidaritat amb els docents. "Estudiants, professors i famílies sortirem als carrers per dir 'Cambray, dimissió' i seguir defensant una educació pública de qualitat, laica, feminista i en català", ha assegurat.

Recordem que Educació va donar per finalitzades les negociacions amb els sindicats fa unes setmanes.