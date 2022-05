Ha llegado el gran día. 95 días después de ganar el Benidorm Fest, Chanel Terrero ha viajado a Turín para representar a España en la 66ª edición del Festival de Eurovisión. La representante española lo ha hecho acompañada de su equipo de baile, formado por Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y María Pérez, y el resto de la delegación española. "La sensación que tengo ahora mismo es de emoción, de ganas de llegar allí y hacernos con el escenario, hacerlo nuestro", ha contado la artista a pocos minutos de embarcar en el avión rumbo a Italia.

Chanel nos ha hablado también sobre los amuetos que le van a acompañar estos días en Turín. La cantante nos ha mostrado el anillo que siempre lleva puesto y el colgante que le ha regalado una persona muy especial para ella. Además, la representante de España en Eurovisión 2022 nos ha confesado un ritual que realizará tanto ella como sus cinco bailarines: subrise al escenario del Pala Olímpico de Turín con el pie derecho.

La candidata española ha llegado al aeropuerto de Madrid-Barajas en torno a las dos de la tarde con una enorme maleta roja en la que custodiaba el vestido que lucirá en la final del próximo 14 de mayo y que ha confeccionado el diseñador Palomo Spain. Un diseño que, según Raúl Amor, estilista de la delegación española “es muy español, muy brillante y tiene torera”.

El estilista también ha querido adelantar que el vestido que lucirá durante la Alfombra Turquesa de la Opening Ceremony del próximo domingo 8 de mayo será “espectacular”. Una ceremonia que podrá seguirse en directo a través del Twitch de Eurovisión RTVE en una edición especial de ‘Eurodramas y Comedias’ presentada por Fede Arias desde Madrid y con las entrevistas de Fernando Macías y Daniel Borrego Escot a los participantes de Eurovisión 2022.

La representante de España en Eurovisión 2022 ha viajado acompañada de un gran equipo de más de 20 personas, encabezado por Eva Mora, jefa de la delegación española. En menos de 24 horas Chanel se subirá al escenario del Pala Olímpico de Turín para realizar su primer ensayo.

Pol Soto, Exon Arcos, María Pérez y Josh Huerta en el aeropuerto de Turín RTVE

El de mañana será un primer contacto con el estadio que alberga el certamen europeo. Ante ese gran momento la candidata española se ha mostrado con ganas: "me imagino el ensayo de muchas formas, pero estoy abierta para disfrutar de ese momento", ha contado Chanel antes de subirse al avión. El ensayo de mañana será a puerta cerrada y solo podrá verse un minuto de este a través de la cuenta oficial de TikTok de Eurovisión.

La jefa de la delegación española ha confesado antes de partir hacia Turín que la puesta en escena de “SloMo” no ha sufrido modificaciones como consecuencia del problema técnico que existe con el gran sol cinético que preside el escenario de Eurovisión 2022: “El problema del sol no nos afecta, está todo controlado”, ha dicho Eva Mora. La propia Chanel ha añadido durante la entrevista previa al embarque que “no necesitamos el sol para brillar en Turín”, ha sentenciado la cantante.

Los seguidores del festival saldrán de dudas mañana durante el primer ensayo de la española. Porque aunque no podrá verse realizado, la UER (Unión Europea de Radiodifusión) publicará unas fotografías en exclusiva donde se podrá ver una primera pincelada de la puesta en escena de Chanel. España será el cuarto país del Big Five en subirse al escenario de Turín. Chanel lo hará tras Alvan & Ahez (Francia), Mahmood & Blanco (Italia) y Sam Ryder (Reino Unido). El último de los 'cinco grandes' en hacerlo será el alemán Malik Harris.

Chanel posa con la bandera de España al aterrizar en Turín RTVE

El avión ha aterrizado en el aeropuerto de Turín a las 18:15 hora local bailando al ritmo de "SloMo". Una vez allí, los voluntarios de la delegación española, Maria José, Erika y Marcos, han recibido al equipo español y los han llevado hasta el hotel donde se Chanel y su equipo de baile se hospedará durante los 11 días de aventura eurovisiva.