A solo una semana de que comience oficialmente el Festival de Eurovisión con su primera semifinal, ya tenemos los resultados del Eurosondeo RTVE 2022. Suecia es la favorita de la OGAE Poll, en la que Chanel se afianza como una de las candidatas más fuertes. Pero ¿qué opina nuestro país? Gracias al sondeo que hemos realizado desde RTVE.es sabemos qué podría votar el público español, así como el jurado profesional.

Mahmood & Blanco con su "Brividi" encabezan las puntuaciones del público con un total de 94 puntos, mientras que el voto del jurado lo gana con 82 puntos "Hold Me Closer", de Cornelia Jakobs, quien ya ha realizado su primer ensayo en el Pala Alpitour de Turín. Y el ganador del Eurosondeo RTVE 2022 es… ¡Italia! "Brividi" ha emocionado a los usuarios y al jurado, aunque la sueca "Hold Me Closer" le sigue muy de cerca, a solo ocho puntos de distancia. Mientras tanto, Reino Unido consigue el bronce por consenso gracias a "SPACE MAN" de Sam Ryder. Italia y Suecia se confirman como las grandes rivales a las que se tendrá que enfrentar España este 14 de mayo.

Estos son los resultados

1. Italia - "Brividi" (Mahmood & Blanco). 168 puntos

2. Suecia - "Hold Me Closer" (Cornelia Jakobs). 160 puntos

3. Reino Unido - "SPACE MAN" (Sam Ryder). 112 puntos

4. Albania - "Sekret" (Ronela Hajati). 91 puntos

5. Países Bajos - "De Diepte" (S10). 86 puntos

6. Polonia - "River" (Ochman). 69 puntos

7. Grecia - "Die Together" (Amanda Tenfjord). 63 puntos

8. Ucrania - "Stefania" (Kalush Orchestra). 63 puntos

9. Chipre - "Ela" (Andromache). 62 puntos

10. Austria - "Halo" (LUM!X y Pia Maria). 59 puntos

11. Noruega - "Give That Wolf a Banana" (Subwoolfer). 53 puntos

12. Rumanía - "Llámame" (WRS). 51 puntos

13. Australia - "Not the Same" (Sheldon Riley). 45 puntos

14. Armenia - "Snap" (Rosa Linn). 41 puntos

15. República Checa - "Lights Off" (We Are Domi). 41 puntos

16. Finlandia - "Jezebel" (The Rasmus). 40 puntos

17. Portugal - "Saudades, Saudade" (Maro). 39 puntos

18. Estonia - "Hope" (Stefan). 36 puntos

19. Bélgica - "Miss You" (Jérémie Makiese). 32 puntos

20. Alemania - "Rockstars" (Malik Harris). 25 puntos

21. Francia - "Fulenn" (Alvan & Ahez). 24 puntos

22. Dinamarca - "The Show" (REDDI). 12 puntos

23. Suiza - "Boys Do Cry" (Marius Bear). 11 puntos

24. Malta - "I Am What I Am" (Emma Muscat). 9 puntos

En la final del Eurosondeo RTVE 2022 han participado las canciones clasificadas en las dos rondas previas. De la primera semifinal público y jurado decidieron que se clasificaran "Sekret" (Albania), "Snap" (Armenia), "Halo" (Austria), "The Show" (Dinamarca), "Die Together" (Grecia), "Give That Wolf a Banana" (Noruega), "De Diepte" (Países Bajos), "Boys Do Cry" (Suiza) y "Stefania" (Ucrania).

03.07 min Resumen de las 24 canciones que compiten en la Gran Final del Eurosondeo RTVE 2022

"Not The Same" (Australia), "Miss You" (Bélgica), "Ela" (Chipre), "Hope" (Estonia), "Jezebel" (Finlandia), "I Am What I Am" (Malta), "River" (Polonia), "Lights Off" (República Checa), "Llámame" (Rumanía) y "Hold Me Closer" (Suecia) pasaron a la final de la segunda ronda, mientras que del Big 5 se sumaron "Rockstars" (Alemania), "Fulenn" (Francia), "Brividi" (Italia) y "SPACE MAN" (Reino Unido).