Dos musicals d'Antonio Banderas que pots veure a Barcelona

Antonio Banderas ja té els seus dos musicals en la cartellera teatral de Barcelona. A Chorus Line torna al Tívoli i Company arriba al Teatre Apolo.

L’obra, que es podrà veure a Barcelona fins el 12 de juny , és un clàssic de la comèdia musical obra de Stephen Sondheim i George Furth . Presenta la reflexió principal del protagonista, en Bobby, de si és millor viure solter o en companyia . No li falten oportunitats per casar-se, però no s’ha atrevit a fer el pas definitiu.

El Teatre Apolo de Barcelona oferirà a partir de dilluns el musical ‘Company’ dirigit per Antonio Banderas. Ambientada en la ciutat de Nova York als anys 70, l’obra explora en els temors de les persones, l’amor i els comportaments . Amb una orquestra formada per 14 músics que interpreta els temes en directe , entre el repartiment hi ha actors com Roger Berruezo que a Barcelona agafa el relleu de Banderas com a protagonista, Marta Ribera, María Adamuz, Albert Bolea o Lorena Calero . L’obra aterra a la capital catalana després d’haver-se estrenat a Màlaga i es preveu que a continuació arribi a Madrid. La trama s’inicia amb en Bobby, el líder d’un grup d’amics que té por al compromís i pateix una crisi existencial condicionat pel seu entorn.

A CHORUS LINE AL TEATRE TÍVOLI

L'espectacle 'A Chorus Line' torna al mateix Teatre Tívoli on ara fa dos anys es va veure interromput de forma abrupta per l'esclat de la pandèmia. Ara s'hi estarà durant sis setmanes, i posarà aquí el punt final a aquesta primera aventura teatral del malagueny amb el seu Teatre del Soho CaixaBank i el seu soci John Breglio. El muntatge té la benedicció de la coreògrafa i directora Baayork Lee, part de la producció original de Broadway.

A Chorus Line d'Antonio Banderas

L'obra parla d'ells mateixos. El show que succeeix durant una audició per una nova producció semblava "perfecte" per l'estrena d'un nou teatre, segons Banderas. "Poder reflexionar sobre les vides que hi ha darrere d'aquells que es dediquen a les arts escèniques, el sacrifici que no es veu, hi ha quelcom en 'A Chorus Line' que parlava de nosaltres, era perfecte i crec que no m'he equivocat", asseverava.

Per aquells que trobaran a faltar l'actor a l'escenari, el malagueny ha tornat a explicar que va decidir no actuar en produccions del seu teatre fora de Màlaga, com un reclam per atreure públic a la seva ciutat i donar impuls al Teatro del Soho en aquesta primera etapa. Banderas no descarta tornar a les taules fora de la seva ciutat en un futur.

El retorn de 'A Chorus Line' coincidirà durant unes setmanes amb la segona producció de Banderas, la del musical 'Company'.