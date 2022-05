La Fira de Titelles torna amb èxit de públic i sense mascaretes

Lleida s'ha omplert aquest dissabte de titelles i de programadors i públic que ja tenien ganes de tornar a celebrar la Fira, després de dos anys de pandèmia. La 33a edició s'està celebrant amb normalitat, amb artistes i espectadors sense mascareta i amb espectacles per tota la ciutat, tant en sales com en places i carrers. La Fira de Titelles de Lleida es va inaugurar divendres amb un espectacle a la Seu Vella que va sorprendre tothom i fins diumenge oferirà 32 espectacles, amb un total de 100 actuacions, de 31 companyies.

01.21 min La Fira de Titelles de Lleida torna a la normalitat | PEPA SANGENÍS

La fira, organitzada pel Centre de Titelles de Lleida i l'Ajuntament de Lleida, preveu l'assistència d'uns 40.000 espectadors en els tres dies. De fet, des de l'organització es mostren optimistes i diuen que el bon ritme de venda de les entrades fa preveure que la cita recuperarà el nombre de visitants que atreia abans de la pandèmia.

En total, el programa inclou 32 espectacles, dels quals 24 són estrenes, i entre aquestes n'hi ha dues que són absolutes de les companyies catalanes Escarlata, amb la proposta 'C.U.L (Col·lecció d'Universos Latents)', i Ortiga, amb 'An-Ki'. Aquesta última s'ha pogut veure aquest dissabte en una carpa instal·lada a la plaça Esteve Cuito de Lleida. Els espectadors han destacat en sortir la "delicadesa" i la temàtica social del muntatge.

L'oferta del certamen es complementa amb 12 jornades tècniques, 11 activitats paral·leles i 17 expositors artesans. I al marge dels espectacles programats a l'aire lliure i en espais de la capital del Segrià, la 33a Fira de Titelles ofereix dos espectacles online que, per capacitat no ha han pogut entrar dins de la programació. Aquesta finestra virtual s'adreça a professionals i hi podran veure 'Las Cotton' d'Anita Maravillas i 'El Concert dels Tres Porquets' de La Puntual.