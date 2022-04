Barcelona celebra un any més el festival de cinema BCN Film Fest, aquesta vegada marcat per un ambient sense restriccions. La 6a edició arrenca aquest dijous amb la il·lusió dels fanàtics del cinema i la literatura, ja que se celebra amb motiu de la diada de Sant Jordi. 'Espejo, espejo', dirigida per Marc Crehuet, serà la pel·lícula inaugural i comptarà amb Oliver Stone com a gran estrella convidada, que presentarà el documental 'JFK revisited: through the looking glass'.

La directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, espera superar els 11.000 espectadors de l’edició anterior. El certamen, que se celebrarà fins al 29 d’abril, comptarà amb un total de 70 títols.

'Espejo, espejo' Inaugurarà aquest dijous la sisena edició el film 'Espejo, espejo', dirigit per Marc Crehuet. La pel·lícula, escrita per ell mateix, compta entre l'elenc protagonista amb Malena Alterio, Natalia de Molina, Santi Millán, Carlos Areces, Carlos Bardem, Silvia Abascal, Antonio Resines o Verónica Forqué, en un dels seus últims treballs. Al film l’Álvaro (Santi Millán), Cristina (Malena Alterio), Paula (Natalia de Molina) i Alberto (Carlos Areces) es posen en la pell de quatre treballadors en crisi que formen part d’una empresa de cosmètics. Una comèdia sobre la identitat, en la qual es mostra que a vegades el pitjor enemic és un mateix. La cinta del director d''El rei borni' arribarà als cinemes el 20 de maig.

Stone, Premi d'Honor Sant Jordi de Cinematografia El director de ‘Platoon’, Oliver Stone, torna 30 anys després de ‘JFK’, protagonitzada per Kevin Costner, a investigar l'assassinat de Kennedy al documental 'JFK revisited: through the looking glass'. Stone rebrà el Premi d'Honor dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia per la seva extensa carrera professional

Secció oficial Formen part de la secció oficial del festival els següents films: 'Eugénie Grandet', dirigida per Marc Dugain.

dirigida per Marc Dugain. 'JFK revisited: through the looking glass' , d'Oliver Stone.

, d'Oliver Stone. 'Les choises humaines' , d'Yvan Attal.

, d'Yvan Attal. 'Maigret' , de Patrice Leconte, protagonitzada per Gérard Depardieu.

, de Patrice Leconte, protagonitzada per Gérard Depardieu. 'The electrical life of Louis Wain' , de Will Sharpe, amb l'actor Benedict Cumberbatch com a protagonista.

, de Will Sharpe, amb l'actor Benedict Cumberbatch com a protagonista. 'The phantom of the open' , de Craig Roberts.

, de Craig Roberts. 'The storms of Jeremy Thomas', de Mark Cousins, protagonitzada per Jeremy Thomas i Tilda Swinton.

de Mark Cousins, protagonitzada per Jeremy Thomas i Tilda Swinton. 'I want to talk about duras' , de Claire Simon.

, de Claire Simon. 'The battle at lake Changjin', de Chen Kaige, Dante Lam i Tsui Hark.

Première mundial El darrer treball d’Ángeles González-Sinde, ‘El Comensal’, es podrà veure en première mundial dins la Secció Oficial. Tracta les seqüeles d’un assassinat a mans d’ETA i les dues diferents maneres d’afrontar la pèrdua i les conseqüències del terrorisme. Visitaran el festival Ángeles González-Sinde, els actors Susana Abaitua, Ginés García Millán i l’autora de la novel·la homònima sobre la qual està basat el film, Gabriela Ybarra. S’estrena també al certamen el thriller ‘El fred que crema’, de Santi Trullenque, protagonitzat per Greta Fernández, Roger Casamajor, Adrià Collado, Daniel Horvath i Ksawery Szlenkier.

Pel·lícules d'altres edicions El festival recupera films que han passat pel festival de cinema de Màlaga com ‘Sinjar’, d’Anna M. Bofarull i coprotagonitzada per Nora Navas; ‘Nosaltres no ens matarem amb pistoles’, de Maria Ripoll, i ‘La piel en llamas’, de David Martín, amb Guillem Clua com a guionista. Així mateix, el certamen també estrenarà la tv-movie ‘Quico Sabaté: sense destí’, dirigida per Sílvia Quer i protagonitzada per Roger Casamajor. Alguns dels films de Cinema amb Gràcia són 'El Duque', de Roger Michell amb Jim Broadbent i Helen Mirren, basat en la història real d’un taxista que va robar el retrat del Duc de Wellington, de Francisco de Goya, de la National Gallery de Londres. I 'La brigada de la cocina', de Louis-Julien Petit amb Audrey Lamy i François Cluzet.x.

Zona Oberta Pel que fa a la Zona Oberta es podran veure el documental d’Esther Cases sobre el cinema clandestí polític de finals del franquisme 'El Pilar', també el clàssic de Jaime Chávarri 'Las bicicletas son para el verano' i 'Lunana, a yak in the classroom', nominada a l'Oscar com a Millor Pel·lícula Internacional. La première espanyola de ‘Downton Abbey: Una nueva era’, de Simon Curtis, es podrà veure també a la Zona Oberta del festival.