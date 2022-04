El Trapezi de Reus torna amb més de 20 espectacles

Reus en convertirà de l'11 al 15 de maig en aparador del millor circ contemporani amb la Fira Trapezi, que enguany oferirà una seixantena de representacions a diferents punts de la ciutat, tant sala com espais de carrer.

Impuls pel sector del circ

El regidor de Cultura de Reus, Daniel Recasens, ha assenyalat que el Trapezi és imprescindible per al sector, per a la ciutat i per al públic, i ha aprofitat per a recordar que hi ha "treball pendent sobre l'estatut de l'artista" i que des de la fira s'han esforçat perquè els artistes no patissin els efectes de la pandèmia.

El Director del Institut Català dels Empreses Culturals (Icec), Miquel Curanta, ha destacat la necessitat d'un pla d'impuls per al sector del circ i que el Trapezi, amb la consolidació que suposa tenir un esdeveniment que ja té 15 anys, "s'ha convertit en una cita imprescindible".