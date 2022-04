El Departament d'Educació s'apropa als sindicats educatius amb una nova proposta: avançar la recuperació de les hores lectives per al professorat de primària el 2023. Aquests, no només l'han rebutjat, sinó que també s'han negat a assistir a la mesa negociadora d'aquest dijous.

“Després dels 5 dies de vaga, els sindicats han plantat de nou a la conselleria d'Educació en la taula sectorial que s'havia de celebrar | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/P1meQVupeI pic.twitter.com/AbEzQNQvQJ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 31, 2022

Els sindicats han criticat que el plantejament l'han conegut abans a través dels mitjans de comunicació i han assegurat que no respondran a propostes "que no s'ajusten a temps i forma" i habiliten per a una negociació real. Valoraran en els següents dies els passos a seguir per reforçar la unitat d'acció i "la continuïtat de les lluites dels treballadors de l'educació".

Reducció d'una hora lectiva La proposta recull la petició de recuperar l'horari lectiu previ a les retallades per a totes les etapes a partir del curs 2024-2025. Això suposaria tornar a les 18 hores lectives a secundària i 23 a primària. En la proposta que va fer arribar aquest dimecres a la nit, Educació planteja avançar aquesta recuperació a partir del curs 2023-2024 a primària. Això es traduiria en la reducció d'una hora lectiva per als mestres que imparteixen educació infantil i primària des de l'1 de setembre del 2023. El cost econòmic anual seria de 67.126.672 euros. Per al mateix curs proposava reduir les ràtios de P3 i P4 a 20 alumnes, amb la incorporació de 382 dotacions i un cost econòmic de 17.543.140 euros. Novetats: S'abaixen les ràtios a P3 i el 86% dels centres tindrà com a màxim 20 alumnes La conselleria es compromet a publicar també l'oferta d'ocupació pública, la convocatòria de mèrits i de concurs d'oposicions; resoldre el concurs de mèrits i fer la fase d'oposició del concurs.