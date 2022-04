La historia del narcotraficante más famoso del planeta, Pablo Emilio Escobar Gaviria, conocido mundialmente como Pablo Escobar, vuelve a estar en el centro de todos porque casi años después de su muerte, la película 'Loving Pablo', coloca a este asombroso personaje en el centro de Hollywood. La cinta está inspirada en el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, escrito por su amante, la periodista Virginia Vallejo. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto duró su relación? ¿Estuvieron realmente enamorados?

Antes de hablar de la relación en el capo con la periodista, hay que dejar claro que la mujer oficial de Pablo Escobar fue en todo momento Victoria Eugenia Henao, a la que conocemos gracias a las series y películas como ‘La Tata’. Se casaron en 1976, tuvieron dos hijos (Juan Pablo y Manuela), y su matrimonio acabó con la muerte del narco.

Existen muchos rumores sobre las numerosas infidelidades y conquistas sentimentales de Pablo Escobar, pero su relación con la colombiana Virginia Vallejo fue un secreto a voces y siempre fue pública. Virginia era una mujer de la alta sociedad y una de las periodistas más reputadas de Colombia. Cuando se conocieron en 1982, ella estaba en la cima de su carrera y era uno de los rostros más conocidos del país por presentar el noticiero 24 Horas.

Se conocieron directamente en casa de Pablo Escobar

Estaba comprometida con Aníbal Turbay Ayala, sobrino del expresidente colombiano, Julio César Turbay pero precisamente una invitación ‘oficial’ puso a Virginia en el camino de Pablo. Invitaron a la pareja a conocer el zoológico de ‘un político’ en la conocida Hacienda Nápoles. Esta fue la finca más grande que poseía el Escobar y efectivamente, tenía un zoo privado con todo tipo de animales salvajes.

Durante la visita, Virginia tuvo un percance y se cayó al río. Según relata ella misma, nadie se percató salvo Pablo, que se lanzó al agua a por ella. “Cómo me iba a imaginar que eso cambiaría mi vida”.

Desde entonces, empezaron su romance secreto. Escobar le mostraba sus proyectos sociales, le dedicaba gran parte de su atención y la ayudaba en lo personal y lo profesional. En una entrevista para La Vanguardia, la periodista cuenta cómo se enamoraron el uno del otro: “Primero me salvó la vida, luego borró las deudas de mi compañía, me envió mil orquídeas ¡y me consiguió el divorcio exprés de David Stivel, alguien tan importante en Argentina! De todos modos, si no me hubiese amado con esa pasión, no le hubiese dado bola”.