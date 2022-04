Dia Meteorològic Mundial 2022

Com cada 23 de març se celebra el Dia Meteorològic Mundial. Enguany té com a tema l'"Alerta primerenca i acció primerenca" i destaca la importància fonamental de la informació hidrometeorològica i climàtica per a reduir el risc de desastres.

Els fenòmens extrems relacionats amb el temps, el clima i l'aigua són cada vegada més freqüents i intensos en moltes parts del món a conseqüència del canvi climàtic. La borrasca Glòria, Filomena o Blas, les darreres onades de calor o entrades de pols sahariana en són alguns exemples. Per tant, estem més que mai exposats a múltiples perills, que a la vegada evolucionen com a conseqüència del creixement demogràfic, la urbanització i la degradació del medi ambient.

“Today is World Meteorological Day! ��



This year we highlight the critical role of early warning systems and early action as an adaptive measure for #ClimateChange. ⚠️



More details about #WorldMetDay and #EarlyWarningEarlyAction ➡️ https://t.co/H6iMyouzBv. pic.twitter.com/nfVhgCtMjl“ — World Meteorological Organization (@WMO) March 23, 2022