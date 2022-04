Mor ofegat un home quan intentava rescatar el seu gos

Les fortes pluges dels últims dies estan tenint conseqüències a tot el territori. A Lloret de Mar ha mort un home arrossegat per una onada quan intentava rescatar el seu gos. Els fets van succeir a les 21 h d'aquest diumenge a la platja de Fenals, quan la parella de la víctima, un home de 45 anys, va donar l'alerta. El veí de Lloret de Mar va intentar rescatar el seu gos del temporal, però va perdre la vida intentant-ho.

Fins al lloc dels fets, es van desplaçar efectius de Policia Local, bombers i sanitaris, que van poder rescatar el cos gràcies a l'ajuda d'un dron que va permetre la seva localització. Finalment, el gos va poder sortir de l'aigua, però l'home va perdre la vida malgrat les maniobres de reanimació. El seu cos ha estat traslladat a Girona perquè se li practiqui l'autòpsia.

Protecció Civil demana extremar les precaucions per les crescudes dels rius i rieres

Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions i no acostar-se a platges i lleres de rius, sobretot de l'Alt Empordà i les Terres de l'Ebre, on es manté activada l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per acumulació d'aigua. L'onatge superior als 2,5 metres es mantindrà fins dimecres al litoral català.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions podran superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores als dos extrems del país i arribar als 150 al Massís dels Ports. Protecció Civil ja ha avisat els municipis afectats i recomana tancar els punts inundables i precaució a l'hora de moure's pel territori i de fer activitats a l'aire lliure.

A primera hora de la tarda ja havia posat l'Inuncat en prealerta a les comarques del Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta i havia alertat que les precipitacions també es podrien traduir en gruixos de neu de més de 20 centímetres a partir dels 1.200 metres.