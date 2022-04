La matança del porc, una tradició a la Garrotxa

En els últims anys a Catalunya la quantitat de persones que fan matances a casa ha disminuït perquè hi ha menys gent que viu a pagès i perquè des de les institucions es potencia que no es faci per motius de control sanitari. Tot i això, a la Garrotxa, que juntament amb Osona és la comarca catalana més vinculada al porc, encara existeix aquesta tradició entre algunes famílies.

Al programa ‘La recepta perduda’, Sílvia Abril descobreix cinc aspectes clau sobre les matances de porc que potser no coneixes. Quan es pot fer la matança? Qui la practica? Quines receptes en són pròpies?

1. Autoconsum Avui en dia, el porc no es pot matar a casa si no és per consum propi. A la Garrotxa les famílies que crien aquests animals, fan matances i aprofiten gairebé tot del porc.

2. Hivern La matança es fa a l’hivern perquè el fred permet que la carn es conservi millor i pugui reposar el temps necessari sense perill que es faci malbé. Un cop la carn està reposada es fan tota mena d’embotits: cuits, amb sang, crus amb sal i pebre i assecats, amb pebre vermell, triturats o amb peces de carn sencera...

3. Organització de tasques Gairebé tota la família, fins i tot els més petits de la casa, participa en la matança. Cadascú té un rol. Per exemple, els infants aguanten la cua del poc, els homes fan la feina de força i les dones s’encarreguen de netejar els budells i seleccionar les carns per cada derivat. Sabies que la mocadera és la persona que dirigeix la selecció de carns i la tasca de fer embotits? Neteja del budell de porc RTVE Catalunya

4. Embotit propi Hi ha un embotit propi de la matança que s’està perdent a Catalunya però que a La Garrotxa se segueix fent: les bufes. Es fan amb la bufeta del porc farcida d’ou, all i julivert, fetge i botifarra negra. Les has tastat alguna vegada?