L'acusat de matar l'exparella no pateix cap trastorn mental

L’home acusat de matar la seva exparella a Terrassa el 2018 no té cap trastorn mental i es pot considerar una persona “normal”, més enllà de ser molt “introvertida”, i “gens agressiva”.

Aquesta és la conclusió d’un dels informes psiquiàtrics presentat en la tercera sessió del judici que s’ha celebrat aquest dijous a l’Audiència de Barcelona. Els seus autors han recordat que l’autor confés del crim no ha rebut mai tractament psiquiàtric i descarten que actués de manera “impulsiva o inconscient”. Per contra, un segon informe encarregat per la defensa, ha recordat que la parella convivia en "permanent conflicte" i que l’acusat, en veure’s “desbordat” per una situació “estressant”, va actuar de manera “impulsiva”.

L'autor confés, Jaume Badiella, insisteix que no la va matar de forma premeditada.

Segons la seva declaració, Mònica tenia un trastorn mental i sovint el cridava i pegava. Aquell 7 d'agost, narra que van discutir i per desesperació la va emputjar al lavabo del pati. Després declara haver agafat el primer que va trobar, una destral, i la va colpejar al rostre. Assegura que quan va veure "la cosa monstruosa" que havia fet li va entrar la por i va procedir a enterrar-la al mateix jardí de casa. Posteriorment, denuncia la seva desaparició i no és fins 11 mesos després quan els Mossos descobreixen el cadàver i confessa el crim.

La defensa insisteix que no va ser un acte premeditat, per això demana o l'absolució o 10 anys de presó. Per les acusacions es tracta d'un assassinat amb traïdoria i acarnissament i demanen 25 anys de presó.

Més de 10 cops de destral El matí del 7 d'agost de 2018, la Mònica i el Jaume Badiella van discutir. Vivien junts en un pis del carrer Volta de Terrassa (Barcelona), tot i que ja no eren parella. Segons el fiscal, en el transcurs d'aquesta discussió i mogut per la intenció de posar fi a la seva vida, la va agredir amb una destral. La va colpejar almenys en onze ocasions fins a provocar-li la mort entre les 9.59 i les 10.46 hores. Les investigacions apunten que una vegada comés l'assassinat, el detingut va enterrar a la dona al pati de la casa. Va alçar les rajoles del sòl, va fer un forat just perquè cabés el cos i va tornar a consolidar i posar les rajoles. Posteriorment, ell mateix va denunciar la seva desaparició i el cos de la Mònica no es trobaria fins 11 mesos després del crim. Ell mateix va confessar a la policia els fets i va reconèixer que el cadàver descobert era el de la seva exparella. Abans d'això, va canviar la versió dels fets fins a tres vegades i els agents van començar a veure moltes contradiccions. Cartell desaparició de la Mònica "Ella es va aixecar per anar al lavabo del jardí, em va fer sortir mentre seguia parlant molt alterada, em va escridassar, pegar un parell de bufetades i em vaig desesperar, vaig agafar el primer que vaig trobar, una destral que era al costat de la porta, la vaig empènyer al lavabo i vaig picar-li diverses vegades fins que va caure a terra", ha explicat Badiella, que només ha contestat a les preguntes del seu advocat i a les que li ha fet el jutge. L'home ha relatat que el dia abans havia estat arreglant el jardí, motiu pel qual la destral i una serra eren just a tocar del lavabo.

Relació complicada Badiella ha explicat que la víctima patia un trastorn de personalitat que feia que el tracte amb ella fos complicat, un extrem que ha confirmat la mare de la víctima, que ha afegit que prenia medicació des de feia anys i que rebia ajuda professional per fer front a la malaltia. Jaume Badiella, detingut pel crim de la seva exparella Un dia després dels fets, l'agressor i la mare de la víctima van anar plegats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar la desaparició de la dona. Una veïna ha afegit que sovint els sentia cridar, i que al carrer hi havia penjats cartells demanant ajuda per trobar-la, amb un número de telèfon de referència, que era el de l'acusat. La víctima tenia previst viatjar a Mèxic amb una amiga, a qui havia convidat al viatge. En la seva declaració, aquesta dona ha explicat que la Mònica li havia dit que no estaven bé amb en Jaume, i que "acabarien malament". En aquest sentit, preveia deixar el pis que compartia amb l'agressor per marxar a viure al pis que tenien en propietat, i que fins el mes de setembre d'aquell any estava llogat.