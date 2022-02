Cuando las neuronas se activan sin control

Con bata blanca se emite los viernes a las 11:05 h y los lunes a las 06:30 h UTC.

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más comunes: la padecen unas 400.000 personas en España. Conlleva una alta morbilidad, deterioro en la calidad de vida y estigma social. Ya desde la antigüedad se la consideraba una enfermedad mágica e incluso diabólica, hasta que un neurólogo apellidado Jackson logró demostrar su verdadero origen. Lejos de ser místico, este se debía a un exceso de actividad neuronal en la corteza cerebral.

“Se define como la hiperreactividad de determinadas redes neuronales. Se activan cuando no se tienen que activar. Por ejemplo, se puede activar la red que determina que se flexione un brazo cuando no debe. Esto es lo que ocurre en una crisis epiléptica, provocando una serie de movimientos repetitivos que no corresponden en ese momento y son perjudiciales”, apunta el Dr. Juan José Poza, coordinador del Grupo de Estudio de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología.

Epilepsia, ¿enfermedad infantil? La incidencia de esta enfermedad durante la infancia es mayor que a otras edades, debido a la aparición de alteraciones del desarrollo, pero la epilepsia puede aparecer a cualquier edad, a causa de algún tipo de lesión que afecte a la corteza cerebral. “De hecho, hoy en día, la mayor incidencia la vemos en personas mayores de 55 años”, aclara el neurólogo. “A partir de la cincuentena, son más frecuentes las lesiones vasculares, los problemas tumorales o enfermedades degenerativas, que son las principales desencadenantes de esta enfermedad neuronal”, añade.

Es una enfermedad crónica que no se cura, pero en la mayoría de los casos, el 70% - 75% se puede controlar con medicación. El otro 25% - 30% no consigue evitar las crisis epilépticas a pesar de los fármacos. “Para este tipo de pacientes, están surgiendo nuevos fármacos. Además, se están desarrollado en los últimos años técnicas quirúrgicas que pueden ser muy eficaces o técnicas de estimulación, con estimuladores eléctricos, que también ayudan a controlar a este porcentaje de pacientes”, explica Poza.