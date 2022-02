Accidents de trànsit investigats com crims

Des de la reforma del Codi Penal, l’any 2019, les penes per delictes comesos en accidents de trànsit són més dures, en alguns casos s'investiguen com si fossin un crim. Els Mossos d’esquadra obren anualment unes 20 diligències per omissió del deure de socors i una seixantena més per abandonament del lloc de l'accident. Delictes que podrien suposar fins a quatre anys de presó cadascun.

Cada cop que hi ha un accident, la divisió de Trànsit dels Mossos entra en escena. L'any passat els Mossos van intervenir en 13.730 accidents de trànsit a les carreteres catalanes. L'àrea metropolitana de Barcelona és una de les zones on més intervencions hi ha hagut de fer: 5.034.

Un cop ateses les víctimes i assegurada la circulació, els agents han d'esclarir els motius que han causat el sinistre. "Fem una reconstrucció de l'escenari amb la recopilació de totes les dades, de vehicles, empremtes, configuració de la via", explica Andreu Calafell, agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra.

Al lloc dels fets, a la carretera, fotografien l'escenari, el marquen, prenen mostres i investiguen com si es tractés d'un crim.

Mossos investigant amb una càmera de fotogrametria un accident C-15 RTVE Catalunya

"En els darrers anys, sobretot modificació del codi penal de 2019, si en aquest sinistre viari s'ha produït la mort o lesions greus a una persona i són conseqüència de la imprudència d'un altre, es converteix en una investigació d'un fet delictiu. Estem investigant un homicidi o unes lesions imprudents", detalla el sergent Rafa Aguilar, cap de l'Àrea central d'investigació d'accidents a la divisió de trànsit del cos de Mossos d'Esquadra.

Des de principi d'any, 13 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes. Aquest dimecres, al Parlament, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat l'objectiu marcat per reduir un 15 % els accidents per l'any que ve. I el 2030, la voluntat és haver reduït les morts a la meitat. Elena insisteix les morts de l'any passat 188 persones.

"El que ens dona més informació són les empremtes de neumàtic, ens determina les trajectòries que portava el vehicle així com la distància de frenada ens podria determinar una possible velocitat aproximada", detalla Calafell.

Peces d'un trencaclosques que endreçades, no només són útils per a la causa judicial i les companyies d'assegurances.

"La gent necessita saber què ha passat, intentem explicar el màxim possible unint totes les peces perquè no els hi quedi dubte de què hagi pogut succeir just en aquell moment en què han perdut un familiar, un fill", admet Montse Monné, Agent de trànsit dels Mossos.Tot i que no alleuja el patiment, però sí que els ajuda a comprendre.