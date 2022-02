El Mobile World Congress preveu fins a 60.000 assistents 

L'empresa organitzadora del Mobile World Congress, GSMA, preveu entre 40.000 i 60.000 assistents en la seva edició de 2022. Així ho ha afirmat el CEO de GSMA, John Hoffman. Aquesta xifra suposa una millora respecte a l'any passat, però xoca amb els més de 100.000 d'abans de la pandèmia.

L'edició d'enguany tindrà lloc a finals de febrer, després d'una deslluïda edició de 2021 a causa de la covid, amb poc més de 20.000 assistents presencials. L'esdeveniment ocuparà 7 dels 8 pavellons que té el recinte de la Fira de Gran Via i ja compta amb el 85% de l'espai reservat. La GSMA estima que es contractaran de manera temporal a 6.700 persones i que generi un impacte de 240 milions d'euros en l'economia de la ciutat.

Des de 2005 hi ha hagut un impacte de 5.300 milions d'euros en l'economia local i s'han creat 141.000 ocupacions temporals, segons Hoffman. Les xifres d'enguany són ben rebudes per l'esdeveniment, que ho veuen com una progressiva "tornada a la normalitat". Sobre l'edició de 2023, Granryd ha expressat que ja s'ha començat a "reservar espai" per a 2023 i que s'espera que la pandèmia es continuï atenuant per a les següents edicions.

"Superar les expectatives" El CEO ha dit que s'espera "superar les expectatives" aquest 2022 amb 40.000 i 60.000 assistents, amb grans operadors mòbils i companyies de programes informàtics després que l'any passat confirmessin la seva no presencialitat més de 15 empreses. Entre elles estaven Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Intel o Google, que ja han confirmat per a aquesta edició. Lenovo, segona baixa del MWC 2022 Maria Bosch Hoffman ha informat que alguns oradors que donaran xerrades seran: Pekka Lundmark, el CEO de Nokia.

Jose Maria Alvarez-Pallete, el CEO de Telefónica,

Nick Read, el conseller delegat de Vodafone.

Cristiano Amon, el CEO de Qualcomm.

Prem Akkaraju, el director executiu de Weta Digital.

El congrés ocuparà set pavellons i el 95% dels oradors seran presencials El Mobile World Congress 2022 de Barcelona ocuparà set pavellons i hi haurà més d'un miler d'oradors, dels quals un 95% estaran de manera presencial. Ho ha explicat el director general de la GSMA, Mats Granryd, per a informar sobre les últimes novetats de l'esdeveniment de tecnologia mòbil que se celebrarà a finals de febrer. Tindrà lloc a la Fira de Barcelona entre el 28 de febrer i el 3 de març Al costat del CEO de la GSMA, John Hoffman, Granryd ha assegurat que tindran cabuda en l'espai 1.500 expositors i que es rebran participants de 150 països per a tractar temes com la tecnologia financera, el 5G, la intel·ligència artificial, la tecnologia en el núvol, la Internet de les coses, els problemes climàtics i la ciberseguretat.

Noves àrees El certamen comptarà amb una nova àrea anomenada 'Industry City' dedicada a la demostració sobre com indústries com la tecnologia financera o la mobilitat intel·ligent estan liderant la tecnologia connectada. També tornaran d'altres com el 'Ministerial Programme', el 'Diversity 4Tech' i el '4 Years from Now' (4YFN). A més, hi haurà un acte anomenat 'Beat Barcelona' entre els pavellons 4 i 6 cada tarda durant el certamen, on es duran a terme trobades "informals" entre congressistes amb còctels i refrescos, i on es parlarà de cultura, innovació, entreteniment i emprenedoria.

Quan i on se celebra el Mobile World Congress? El certamen tindrà lloc a Barcelona, com des de fa sis anys. Concretament, en la Fira de Barcelona, a l'avinguda de Joan Carles I, a l'Hospitalet de Llobregat. Se celebrarà al llarg de quatre dies, entre el 28 de febrer i el 3 de març. “El #MWC2022 busca recuperar amb aquesta edició la normalitat prepandèmica.



"El #MWC2022 busca recuperar amb aquesta edició la normalitat prepandèmica.



Espera reunir entre 60.000 visitants, tot i que la xifra encara queda lluny de la de 2019 | @RTVECatalunya @Laura_Vdl

➕ Info a https://t.co/Ghc2o03W6y pic.twitter.com/BZFYILv6KS" — RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 10, 2022 Aquells que no puguin assistir presencialment, podran fer-ho en línia, gràcies al fet que combina els tradicionals actes presencials en els expositors amb la participació virtual. Hoffman ha assenyalat que es repetiran les entrades a un preu reduït per a facilitar l'assistència del públic local, com ja es va fer en 2021.