El sector hoteler i del turisme confia en el Mobile World Congress per començar a arrencar l'any de forma positiva a Barcelona. El president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, ha dit que l'organització ha reservat ja 10.000 habitacions amb motiu del certamen, que està previst que se celebri del 28 de febrer al 3 de març.

Barcelona ha tancat el 2021 sent un any “dolent” per a l’activitat turística i hotelera. Així ho ha afirmat Jordi Clos, president del Gremi d'Hotels de Barcelona. L'arrencada del 2022 ha estat marcada, per tant, per xifres baixes de turisme, com històricament passa en els mesos de gener i febrer, amb ocupacions molt baixes d'entre el 10-15%. Però el sector confia ara recuperar les xifres de turisme de cara al MWC.

Les vacunacions van afavorir la mobilitat Jordi Clos ha caracteritzat l'any 2021 per al sector turístic i hoteler principalment per l'estancament de l'activitat. Però ha dividit l’any en tres blocs principals: durant el primer tram, entre gener i abril, ha destacat que l’activitat turística es va estancar amb una ocupació del 20%. Les obertures hoteleres també es van estancar amb un 25%. El segon bloc, comprés entre maig i setembre, “el procés de vacunació va propiciar certa relaxació de les mesures i va afavorir una mica la mobilitat”. Malgrat això, “les ocupacions van continuar sent molt baixes i tan sols la meitat dels hotels en actiu”, ha remarcat el president del gremi. Entre octubre i desembre, les ocupacions van baixar de nou a causa de la sisena onada i les restriccions a la mobilitat a escala internacional. Aquestes van estar afectades “especialment per la manca de visitant de negoci”. Les ocupacions van estar entre el 20% i el 30%, a excepció de la nit de Cap d’Any que va arribar quasi fins al 60%, ha informat Jordi Clos.

No es van complir les expectatives d’hotels oberts Pel que fa al nombre d’hotels oberts, “no es van complir les expectatives que al mes de setembre tenia l’entitat per arribar a finals d’any al 85%”. Finalment, la xifra s’ha quedat en el 73% d’hotels oberts. De fet, el Gremi preveia que una desena d'hotels obrissin a finals de 2021, però aquest es mantindran tancats fins a la celebració del Mobile. Preveuen ara que un 80% d'hotels estiguin oberts amb l'excusa del MWC. A més, Jordi Clos ha remarcat que esperen que el 100% d'hotels estiguin oberts a finals de primavera. Collboni confia que el Mobile World Congress tindrà "l'edició de la represa"

Perspectives per al 2022 Jordi Clos ha confirmat que l’activitat turística està actualment “molt parada”. “Les ocupacions hoteleres que tenim aquests dies són realment baixes, entre el 8% i el 15%”. En aquest sentit, ha remarcat que “Barcelona està plenament afectada per la manca de visitants internacionals, que representen el 85% per a la ciutat”. Per això, el president del Gremi ha volgut destacar que tenen posades les esperances i la confiança del sector en la reactivació del turisme de negocis. “Tenim un calendari d’esdeveniment molt potent i il·lusionant per a aquest any. I treballem amb l’objectiu i el convenciment que tots es podran dur a terme, amb èxit i seguretat sanitaris”, ha afirmat Jordi Clos.