Lenovo se suma a les baixes del MWC 2022

Degoteig de cancel·lacions al Mobile World Congress. La companyia xinesa Lenovo ha informat aquest dimecres que suspèn la seva participació presencial al MWC 2022. En un missatge a Twitter, Lenovo ha assegurat que, arran de l'evolució de la pandèmia, només formarà part de les activitats del congrés "de forma totalment virtual". Se suma així a la baixa de Sony, la primera companyia que va donar a conèixer la seva absència al certamen.

“Lenovo se suma a la baixa de Sony i no assistirà presencialment al Mobile World Congress.



�� A causa de la pandèmia, la seva participació serà només virtual | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/V0clUsPwOf pic.twitter.com/l1ZKp37jVC“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 26, 2022

També se suma a la cancel·lació d'altres grups com Qualcomm, Nokia o Ericsson, que ja van anunciar que no participarien en la trobada el març passat. Durant les següents setmanes, noms com Cisco, Facebook o recentment Samsung s'hi ha anat sumant. El certamen està previst que se celebri a Barcelona entre el 28 de febrer i el 3 de març.