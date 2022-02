Un jutjat investiga dues extreballadores de la residència de Tremp per homicidi imprudent

El jutjat de Tremp ha obert dos procediments arran de la denúncia presentada per Fiscalia en relació a la gestió del brot de covid-19 que va afectar la residència Fiella de Tremp al novembre de 2020. Les causes s'han obert contra l'exdirectora tècnica del centre i a la responsable d'Higiene Sanitària; una per suposats delictes contra la seguretat dels treballadors, i l'altra per suposats delictes d'homicidi imprudent i vexació injusta. El brot va provocar la mort de 64 dels 142 residents del centre i segons la denúncia de la fiscalia de Lleida aquelles setmanes hi va haver deixadesa en l'atenció als residents, falta de mesures per frenar el virus, descoordinació i una manca d'assistència sanitària real.

A la denúncia, el ministeri públic recull que "s'han constatat defectes greus en la sectorització dels positius, en l'ús dels Equips de Protecció Individual dels treballadors, en el tractament d'aliments, vestuari i residus i, molt especialment, en l'assistència sanitària als contagiats".

La denuncia detalla aspectes com que la descoordinació era tant gran que fins hi tot hi havia quadres de registre de temperatura o de subministrament de medicació a usuaris que portaven dies morts. Això posa de manifest, segons el fiscal, que no hi va haver una "assistència sanitària real". Una altra de les greus irregularitats que es posen de manifest a la denuncia és la nefasta gestió dels morts i també la comunicació d'aquestes amb les famílies. S'afirma que alguns familiars van haver d'entrar al centre a recuperar cadàvers pels seus propis mitjans.

La Fundació Fiella de Tremp ha respost en un comunicat que "ha col·laborat i col·laborarà perquè s’esclareixin els fets que han motivat la intervenció de la Fiscalia". Creu en la innocència de les persones que han treballat pel bé dels ancians de la residència, i confia plenament en la justícia.