La vuelta al mundo en 80 días o De la Tierra a la Luna son alguna de las obras más conocidas de Julio Verne. El escritor, dramaturgo y poeta, célebre por sus novelas de aventuras o por su profunda influencia en la ciencia ficción, nació el 8 de febrero de 1828 en la ciudad portuaria de Nantes en el seno de una familia burguesa.

Desde muy pequeño, Verne era un aficionado de los libros, pero más de los artículos de ciencia que veríamos reflejados en sus obras, que incluso llegó a coleccionarlos durante toda la vida. Aunque una de las anédotas de su infancia, fue cuando se escapó con 10 años para embarcarse en La Coralie, un barco que pone rumbo a la India. Pero su padre logró alcanzarlo a tiempo y bajarlo de la aventura que tenía en mente.

Otra de sus aficiones era la tecnología, con la que también hacía un viaje mental en el tiempo y hablar de conceptos como internet o de algunos medios de transporte como los helicópteros, muchos años antes de que fueran inventados. Tuvo una visión muy cercana a lo que pasaría en el futuro.

Julio Verne lo explicó en una de sus frases al diario norteamericano The Pittsburgh Gazatter: "Le sorprenderá quizas saber que no me enorgullece particularmente haber escrito sobre el automóvil, el submarino, el dirigible, antes de que entraran en el dominio de las realidades científicas".

"Cuando ha hablado de ellos en mis libros como de cosas reales, ya estaban inventados a medias. Yo me limité simplemente a realizar una ficción de lo que debía convertirse después de un hecho", añadió.

Está considerado el segundo autor más traducido de todos los tiempos, después de Agatha Christie con 4185 traducciones. Sus obras han llegado a la gran pantalla en más de 95 ocasiones. Aunque admiraba especialmente al escritor Charles Dickens de quién decía que eclipsaba a todos los demás.

Los libros de Julio Verne sirvieron de inspiración para muchas personas, sobre todo para la comunidad científica. Hacemos un repaso por algunas de sus grandes novelas.

Viaje al centro de la Tierra Publicado en 1864, Viaje al centro de la Tierra trata sobre la aventura de un profesor de mineralogía, su sobrino y un guía al interior del planeta. Al profesor Otto Lidenbrock, de Hamburgo, le cayó entre sus manos un jeroglífico medieval casi indescifrable por lo que decide enprender un viaje por todo el siglo XIX. Axel reside en una vieja casa situada en Hamburgo junto a su tío y profesor llamado Otto. Su tío lo llama a su despacho para mostrarle un manuscrito de gran valor llamado Heimskringla, el cual ocultaba un texto que revelaba cómo llegar al centro de la Tierra. Esta obra es una de las pocas de Verne que fue serializada y hecha película en tres ocasiones: 1959, 1976 y 2008.

De la Tierra a la Luna Este libro, publicado en 1865, trata sobre la sátira del estereotipo estadounidense de la época, sobre el detalle científico de todos aquellos problemas y preparativos que se deben de realizar antes de enviar una misión espacial. Justo cien años antes de que en realidad el hombre lograse pisar la Luna, Julio Verne escribe acerca de un proyecto de Gun-Club, que trataba sobre enviar a la luna un proyectil para atravesar el espacio y descuibrir el satélite de la Tierra. La nave contendrá una gran cantidad de avances tecnológicos posibles para hacer frente a esta aventura. La novela tuvo una gran popularidad que el dramaturgo francés la continuó en Alrededor de la Luna, pocos años después. El libro se llevó a la ópera en 1875 en El viaje a la luna, al cine con cinco películas estrenadas en 1902, 1908, 1958, 1967 y 2018, y a la televisión, en 1979.

20.000 leguas de viaje submarino Este libro de aventuras, publicado en 1870, cuenta la desaparición de numerosos barcos sin explicación alguna. Se centra en una expedición con el fin de resolver el misterio caso. La embarcación submarina, al mando del capitán Nemo, viaja por las profundidades del océanos y su naturaleza, además de las múltiples descripciones que se realizan en ella. En esta historia, Julio Verne escribió acerca de los submarinos de la actualidad, y la nave descrita no se distancia mucho a la de esta década. La primera idea de submarino apareció en 1884, 14 años después de 20.000 leguas de viaje submarino, y de la mano de Isaac Peral. El científico marino inventó el primer buque eléctrico propulsado con baterías y que se conoce como Peral.

La vuelta al mundo en 80 días De Londres a Bombai, a Hong Kong, pasando por San Francisco y Dublín, son alguno de los destinos por donde pasará en 80 días el británico Phileas Fogg junto a su recien mayordomo, Jean Passepartout, mayormente conocido como Picaporte. Ambos son los personajes de La vuelta al mundo en 80 días, publicado por entregas en Le Temps desde el 7 de noviembre hasta el 22 de diciembre en 1872. Más tarde, de manera íntegra en 1873. Tras una discusión con sus amigos, el caballero londinense se apuesta la mitad de su fortuna convencido en dar la vuelta al mundo en 80 días usando los medios disponibles en la segunda mitad del siglo XIX, como eran el ferrocarril y el barco. Fogg tendrá que lidiar con imprevistos como los retrasos de los medios de transporte o con la persecución del detective Fix. Esta obra fue llevada al mundo de los dibujos animados con el famoso Willy Fog. El mar era una de las grandes pasiones del escritor. Por eso también hablaba sobre viajes en sus obras. Por ello, en 1879 decidió comprar un pequeño yate llamado Saint Michel III con el cual navegó por el Mar Mediterráneo, Irlandia, Escocia, Noruega, Inglaterra, el Mar del Norte y el Báltico.