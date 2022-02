La família del jove de 19 anys que va morir després que un vehicle l'atropellés mentre anava amb patinet elèctric a Empuriabrava (Alt Empordà) ha començat una recollida de signatures per demanar que s'endureixi el Codi Penal, en casos com el seu.

Homicidi intencionat o imprudent?

Els advocats de Vosseler, que exerceixen d'acusació particular, creuen que accidents com aquest s'han de considerar homicidis intencionats i no imprudents, com actualment estan tipificats.

"Cal introduir la intencionalitat quan es condueix sota els efectes de l'alcohol i les drogues i amb una conducció temerària. Si circules a 140 km/h per una ciutat i hi afegeixes drogues o alcohol, és un acte criminal i ha de ser jutjat com a tal", ha assegurat l'advocat Daniel Vosseler.

La família de la víctima de l'accident mortal d'Empuriabrava, a través de Vosseler Advocats, ha començat una recollida de signatures per aconseguir que es reformi el Codi Penal i s'endureixin les penes en casos com el seu. Volen obtenir les 500.000 firmes necessàries per arribar al Congrés dels Diputats i aconseguir introduir la intencionalitat en accidents on hi ha el factor alcohol i/o drogues i la conducció temerària. "S'ha de tractar com un homicidi i no com un homicidi imprudent", assegura Vosseler.