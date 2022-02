El mundo de la moda no abandona el negro, el color del luto. Las muertes de Nino Cerruti, André Leon Talley, Antonio Miró (fallecido este jueves 3 de febrero) y antes Thierry Mugler han dejado desolados a sus compañeros y admiradores. Mugler murió el 23 de enero en París. Tenía 73 años y la agenda cargada de proyectos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y famosos de todos los ámbitos, no solo de la moda, despidieron emocionados al gran maestro de la moda, al hombre que vistió a las mujeres más fabulosas con sofisticación, elegancia y fantasía. Y nada de esto hemos visto hoy en su funeral, más bien todo lo contrario. Los restos de Thierry Mugler han salido a hombros dentro de un ataúd muy humilde, un ataud de pino natural. No había brillo, no había color, no había nada. Tan solo su estrella, el icónico símbolo de su casa.

La estrella asimétrica de Mugler se aprecia en el ataud donde van los restos del modista. AFP

Un funeral muy íntimo El funeral se ha celebrado en la intimidad porque así ha sido el deseo de la familia, con tan solo los familiares más cercanos y los amigos más allegados, en el templo protestante del Oratorio del Louvre. El exministro de Cultura Jack Lang, la diseñadora Chantal Thomass, el fotógrafo Dominique Issermann han acudido al funeral y han estado muy pendientes de Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, pareja de Thierry Mugler, que no ha podido contener las lágrimas y la emoción durante el acto. Su corazón sigue envuelto en dolor. Tras anunciar la muerte del modista, Kryzsztof compartió varios textos y fotografías en las redes sociales: “Nunca dejaré de amarte”, “Te he amado como nunca antes había amado a nadie”, “Siempre estarás en mi corazón”, “Dondequiera que estés ahora, sé que eres feliz. Te extraño, te pienso constantemente”, dijo en varias publicaciones. Conscientes de que había miles de admiradores y seguidores del modista con ganas de expresar su dolor y decir adiós a su ídolo, la familia ha abierto una página de duelo y meditación para rendir el último homenaje a este grande de la moda y la perfumería: la estrella de Thierry Mugler no se apagará nunca, y el icono de su firma seguirá brillando eternamente. Los restos de Thierry Mugler salen a hombros del funeral celebrado en París. AFP