Salut reproductiva

Lyona Ivanova és el nom professional de Marta Puig, una artista multidisciplinària: il·lustradora, dissenyadora gràfica i de moda, fotògrafa i directora de videoclips. Passa per Punts de vista per presentar-nos el seu nou llibre, una novel·la gràfica que es titula 'Madr¿eh?'.

Els seus dibuixos poden semblar senzills, però en realitat són entenedors i alegres, de traç segur i colors suaus. Aconsegueixen transmetre els sentiments de l'autora, ara mateix una dona amb el somriure d'orella a orella que gaudeix de la seva primera criatura amb 42 anys.

I aquesta és la història: que no ha estat un camí gens fàcil, com el de tantes dones que desitgen quedar-se embarassades després d'anys d'evitar-ho. Quan ella s'hi va posar, amb 38 anys, no imaginava els problemes que sorgirien i de la poca informació que tenim d'aquesta qüestió. Ivanova va descobrir que passats els 40 els òvuls només viuen 24 hores i també que si li costava tant quedar embarassada era perquè patia endometriosi.

Endometriosi, silenciosa o silenciada? L'endometriosi s'agreuja amb l'edat i et deixa esteril. La nostra convidada diu que no n'havia sentit a parlar i que costa trobar informació sobre com poden anar les coses si vols tenir un fill a una certa edat. Va passar quatre anys d'angoixa per tractaments de reproducción asistida i així és com Lyona Ivanova ha descobert molts casos com el seu, històries de patiment i desconeixement. L'anomenen 'malaltia silenciosa' perquè avança sense manifestar-se, però ha estat ignorada socialment i per la classe mèdica durant dècades. L'endometriosi provoca un dolor molt fort durant la menstruació, també durant el sexe, fa restrenyiment, cansament i mal d'esquena. Tradicionalment es considerava les dones que es queixaven dels principal símptoma dèbils o senzillament, exagerades. Se sap entre la pateixen entre un 6 i un 10% de les dones, sobretot entre 15 i 40 anys, però se n'han donat casos en nenes de 8 anys. Els dibuixos de Lyona Ivanova omplen també de color i informació el llibre Endometriosis escrit pel ginecòleg especialista de l'Hospital Clínic de Barcelona Francisco Carmona. Il·lustració de Lyona Ivanova Pinterest de Lyona Ivanova