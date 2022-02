María Galiana (Sevilla, 1935), la eterna Herminia de 'Cuéntame cómo pasó', ha contado en una entrevista para RTVE Play cómo fueron sus inicios en la serie: qué le sorprendió de la producción, qué cosas tenía en común con los Alcántara y hasta qué detalles, que pasaron desapercibidos para gran parte del público, le parecieron que poco o nada tenían que ver con una familia humilde de aquella época.

La actriz fue antes de llegar a 'Cuéntame' profesora de Historia e Historia del Arte en un instituto hasta su jubilación en el 2000, año en el que ganó el Goya a Mejor actriz de reparto por su papel como protagonista en 'Solas'. Galiana es indudablemente una de las grandes actrices de nuestro país, reconocida en el teatro, cine y televisión. Pero fue la pequeña pantalla la que hizo que fuera popularmente conocida por ser la abuela de los Alcántara en 'Cuéntame'.

María Galiana ha explicado que se crío en una familia que no tenía nada que ver con los Alcántara . La artista nació en la ciudad de Sevilla, fue hija única y su madre, que en aquella época ya trabajaba, la inculcó siempre que tenía que aprender a ganarse la vida, a tener un oficio, para no depender de nadie.

Los detalles que llamaron la atención de María Galiana

'Cuéntame' surgió con la idea de contar las vivencias de una familia humilde y trabajadora, que emigró a Madrid en los últimos años de la dictadura y los comienzos de la Transición española. El año 1968, la final de Eurovisión y la llegada del primer televisor a casa de los Alcántara fue el inicio de una serie que ha cumplido este pasado 13 de septiembre de 2021, nada más y nada menos que 20 años.

María Galiana, que como ya he señalado anteriormente no tiene nada que ver con los Alcántara, ha explicado qué se le pasó por la cabeza cuando le ofrecieron el papel. "Me interesó mucho estudiar sociológicamente -a la familia- para ver cómo funcionaba porque no era una familia tipo para mí".

Los detalles que sorprendieron a la actriz durante sus primeros rodajes, ha contado entre risas, fueron "los tres dormitorios de la casa, el salón comedor y el sofá". Por lo demás, parece que Galiana da el visto bueno. "La cocina era perfecta para lo que yo tenía idea". Herminia es tan eterna como eterna es esta pedazo de mujer y actriz.