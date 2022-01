Almudena Cid y Christian Gálvez se separaron a finales de 2021 tras 11 años juntos. La pareja decidió poner punto y final a su matrimonio y la noticia pilló por sorpresa a casi todo el mundo. Tras el anuncio de su separación, son pocas las apariciones públicas que ha realizado Almudena. La actriz ha estado refugiada con los suyos y en el trabajo. Sin embargo, su nuevo reto profesional ha hecho que llame la atención de la prensa. Almudena reflexiona en los micrófonos de corazón acerca de su estado anímico, tras el bache emocional que lleva viviendo desde hace aproximadamente dos meses a raíz de su ruptura: "Estoy muy bien y estoy en un gran momento profesional, y creo que es lo que me está también ayudando a entender la vida. Yo creo que hay cosas que sí que ocurren, y que hay que aceptar. Todo el mundo te dice “todo pasa por algo” y dices, sí, pero cuando estás mal, pues no quieres que pase. Después de dos meses difíciles, estoy caminando, y creo que es importante dejar pasar el tiempo”

Almudena Cid debuta en el teatro GTRESS

Cuando se retiró como gimnasta, Almudena vio la oportunidad de cumplir su sueño de ser actriz y ha tenido que trabajar muy duro para hacerse respetar en este mundo. En plena expansión profesional, revela que su camino no ha sido fácil debido a que siempre está esperando la aprobación de los demás y se ha sentido prejuzgada. Ahora se encuentra sumergida de lleno en la obra Una historia de amor, una experiencia que califica como sanadora y clave para afrontar su separación. "Para mi el teatro ha sido una salvación. Todos pasamos por momentos difíciles y la obra me ha reconciliado conmigo misma; me ha hecho entenderme a mí y me ha permitido cuidarme", declaraba para Corazón.

¿Qué nos vamos a encontrar en “Una historia de amor”? Una historia de amor es una función teatral que se estrenó en París en 2019 del autor, actor y director Alexis Michalik. Tras la gran acogida que tuvo en la cartelera parisina, llegó a España en 2021 en los Teatros del Canal y, tras el éxito de la primera temporada, regresa al teatro Infanta Isabel. Almudena Cid comparte escenario con Félix Gómez, Aura Garrido, Nacho López, Loreto Mauleón y Silma López. ¿Qué nos vamos a encontrar en la función? Almudena nos da pistas sobre ello: "Amor, ruptura, culpa... También vamos a ver segundas oportunidades que no siempre llegan cuando uno quiere o lo necesita. Y creo que también vamos a tener momentos de humor, porque tiene comedia. Sé que es un drama, pero ayuda mucho a oxigenar en muchos momentos". Ella interpreta a Clara, un personaje que no tiene segundas oportunidades, pero la vitoriana cree que sí que la tiene, lo que pasa es que no llega cuando quiere. "Para esa segunda oportunidad tiene que haber ocurrido algo y uno no siempre sabe comportarse o actuar como uno quiere", comentaba para 'Corazón' Almudena Cid en la obra ' Una historia de amor' GTRESS