Cap nen sense extraescolars a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona garantirà que cap nen de la ciutat es quedi sense poder fer activitats extraescolars per motius econòmics o perquè en el seu barri no hi ha oferta, en el termini de dos anys.

L'alcaldessa, Ada Colau, ha aprofitat la trobada amb els mitjans que organitza anualment el Col·legi de Periodistes de Catalunya per a anunciar una mesura de govern per a garantir l'accés universal i general a les activitats extraescolars científiques, tecnològiques, d'idiomes, culturals i artístiques, a més de les esportives, com porta fent des de fa anys.

Actualment, menys de la meitat dels nens i adolescents de la ciutat realitza alguna activitat extraescolar no esportiva (48%) però 7 de cada 10 nens i adolescents realitzen esport extraescolar, que compta amb ajudes econòmiques del consistori.

23 milions d'euros En una entrevista amb el degà Joan Maria Morros, Ada Colau ha anunciat que demà mateix es constituirà una taula que començarà a treballar aquesta mesura a la qual l'ajuntament destinarà 23 milions d'euros en els pròxims dos anys per a ajudar al teixit associatiu perquè pugui haver-hi oferta d'extraescolars a tot arreu i a les famílies amb rendes més baixes. "Començarem pels barris amb indicadors de vulnerabilitat més alts i ho anirem estenent fins a arribar a tota la ciutat", ha explicat l'alcaldessa que ha estimat en 24.000 els menors que no compten amb un nivell de renda que els permeti accedir a activitats extraescolars.

Oficina de tardes educatives El pressupost municipal previst per a desplegar aquesta mesura en els anys 2022 i 2023 és de prop de 23 milions i inclou la posada en marxa de les noves estructures a crear per a iniciar el projecte, entre les quals destaca l'Oficina de tardes educatives, que gestionarà la programació d'activitats, serà un punt de suport a les entitats i a les associacions de famílies implicades en la seva organització i també l'espai de gestió del sistema de beques artístiques. També inclou els programes d'activitats que es desplegaran i les beques, tant les ja operatives per a l'activitat extraescolar esportiva com les que s'habilitaran per a cobrir la demanda per a activitats culturals, artístiques o científiques. La iniciativa part de la idea que les activitats a les tardes després de l'escola són un factor clau de l'èxit educatiu, però hi ha desigualtats i algunes barreres d'accés que l'Ajuntament desitja reduir i fins i tot eliminar.