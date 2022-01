Este restaurante sirve chocolate líquido sobre las manos de los comensales

El restaurante El Cielo, de Caracas, del cocinero colombiano Juanma Barrientos, se ha viralizado gracias a un vídeo del periodista y fotógrafo Flávio Costa –que pudo degustar su menú– por la particular manera que tiene de servir su prepostre de chocolate líquido: derramándolo directamente sobre las manos del comensal, para que se las lama.

La opinión de un comensal

Le preguntamos cómo fue su experiencia a un comensal que acudió a la sede de Bogotá de este restaurante. “A mí, en general, no me gusta comer con las manos. Hubiese preferido otra ‘experiencia’. Pero, no estuvo mal: fue entretenido. Aunque no te avisan de que llegará este postre, te lavan las manos antes con agua caliente y una toalla húmeda para cada comensal. Para mí, el sabor del chocolate es el mismo”.

La experiencia no es nueva: en 2018, el restaurante colombiano El Cielo, de Medellín, también del mismo cocinero –con otras sedes en Miami y Washington (*), y distintos bares y restaurante , sorprendía a sus comensales con una bienvenida que consistía en verter chocolate colombiano y coco en sus manos. De esta forma, decían querer ofrecer una pequeña sesión de ‘chocolaterapia’, a la vez que hacerles viajar a la infancia, donde muchos solían relamerse los dedos sin reparo para saborear cada gota del exquisito dulce.