Tranquil·litat als carrers en la primera nit sense toc de queda

La ciutadania ha pogut tornar a sortir al carrer a la matinada després de gairebé un mes amb confinament nocturn. Ha estat una nit "tranquil·la", ha afirmat el comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela. Solament entre 250 i 300 persones han estat desallotjades en set punts diferents de la capital catalana. La primera vegada que es va aixecar el toc de queda, a l'estiu, hi va haver 4.100 desallotjats només a Barcelona.

Espais buits de gent

En aquesta primera nit, alguns dels espais on habitualment es concentren botellades, com les platges, han estat buits de gent. Però a d’altres, com la plaça dels Àngels, sí que hi han tornat les botellades. En total la policia ha actuat aquesta nit per desallotjar grups de persones de fins a vuit punts de la ciutat.