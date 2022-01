La polèmica amb les llicències per edat de funcionaris del Parlament segueix centrant el focus mediàtic a Catalunya. L'exlletrat major del Parlament, Francesc Pau, reconeix que aquestes es coneixien, però "moderadament" i "en veu baixa".

"Sí, clar que sabia que existien. De tota manera, se sabia moderadament. Jo ho sabia, però anava una mica en veu baixa. Era públic, però no se'n feia gaire publicitat. No era un tema de debat constant", ha argumentat en una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga. I és que, segons ha assegurat, es volia "evitar que es revoqués aquesta situació", és a dir, "el que ha passat ara". "És una situació manifestament injusta", valora.

L'actual professor de la UPF explica que no se li va acudir fer públic el cas. Tot i això, celebra que s'hagi destapat i destaca que ell va decidir no acollir-se a aquest privilegi: "Em sembla un malbaratament de diners públics".

Passa a totes les administracions

En una conversa amb la periodista Núria Orriols, Rafa López i Antonio Baños, justifica que casos com aquest no només passen al parlament, sinó també a "totes les institucions públiques". "Els diners no es gasten amb criteris d'eficiència", lamenta l'exlletrat, que demana mirar més en què es gasten els diners públics.

Pau ha afegit que caldria "racionalitzar" aquesta despesa i "simplificar" en les institucions, per a destinar-la a "altres necessitats", citant com a exemple les persones que no poden pagar el lloguer. "S'hauria de mirar d'estalviar diners d'aquí".

En aquest sentit, ha argumentat que, si es paga una cosa amb diners públics, no es mira tant el cost que té el servei o el producte. "Si pago el cafè o un sopar amb diners públics, és igual que valgui 4 que 40", argumenta.