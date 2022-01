El cine puede ser una dolorosa ventana al pasado para muchos actores y actrices. Un gesto, aquella mirada, ese instante que ya no vuelve, la juventud que no será jamás o la vida que ya no existe. A Katharine Hepburn no le importaba revisitar sus películas, pero hubo una que no fue capaz de ver jamás, su último largometraje junto a Spencer Tracy, compañero de vida y aventuras.

Adivina quién viene esta noche (1967), dirigida por Stanley Kramer y protagonizada por Sidney Portier -fallecido el 7 de enero a los 94 años-, fue la novena y última vez que Hepburn y él compartieron plano en la gran pantalla. Últimos fotogramas de una historia de amor que duró décadas, entre la clandestinidad y el secreto a voces.

Katharine Hepburn y Spencer Tracy tuvieron un affaire durante casi tres décadas