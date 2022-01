¡Samantha Hudson responde las preguntas de Raffaella Carrà!

¿Cómo sería un encuentro entre Raffaella Carrà y Samantha Hudson? Hemos querido fantasear con la idea… ¡La diva de Magaluf responde a un cuestionario de la mismísima Carrà desde las entrañas del Archivo de RTVE! Te lo advertimos, este contenido en exclusiva no lo verás en el Especial ‘Santa Raffaella” de la Cachitos Nochevieja que se emite hoy en La 2 a las 22:40h.

Samantha Hudson, auténtica

“Hacer lo que a una le sale de las narices siempre y cuando tus libertades no coarten las del resto“

La artista mallorquina cree que el destino le tenía preparado ser una superestrella travesti aunque, según dice, una chica tan moderna como ella puede hacer lo que se proponga. Su esencia: ser auténtica: “hacer lo que a una le sale de las narices siempre y cuando tus libertades no coarten las del resto.”

Samantha Hudson se siente muy privilegiada por hacer lo que le gusta y ganar dinero por ello pero es consciente que quizás su éxito no le dure siempre. Pero ¿cuánto le ha costado ese éxito?, le “pregunta” Raffaella Carrà. La cantante se dio a conocer y se expuso a los medios de comunicación muy joven. “Inevitablemente te vuelves una megalómana empedernida. Entonces yo siempre quería más, más y más”, confiesa. Hudson explica que un día se tiró de un balcón borracha y su concepción sobre el éxito cambió: “Yo creo que, al margen de la repercusión en los medios, el dinero o las cosas que me puedan pasar que, por supuesto, las disfruto, para mí el mayor éxito y el mayor triunfo que yo he tenido hasta hoy es que mis padres y, sobre todo, mi abuela haya venido a verme a un concierto y estén contentos con lo que hago y compartan mi propuesta.”

Samantha Hudson en el Especial 'Santa Raffaella' RTVE.ES

“Me apasiona la propuesta escénica que tiene porque ella es TikTok“

¿Y qué dice la cantante sobre la diva italiana? Samantha Hudson creee que la Carrà fue una adelantada a su generación: “Me apasiona la propuesta escénica que tiene porque ella es TikTok”. “Hacía unas coreografías absurdas y funcionaba porque lo sabía defender y además tenía mucho carisma”, añade.