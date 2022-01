El sector del Taxi surt amb un compromís de la trobada amb l'Institut Metropolità del Taxi, tot i que el consideren insuficient. Un centenar de taxistes han marxat pels carrers de Barcelona durant el matí del dimarts per reclamar una millora en les mesures de seguretat. El 20 de gener es reuniran amb el 112 per millorar les situacions d’emergència.

Segons la Guàrdia Urbana, han participat més d’un centenar de taxistes a la marxa. La mobilització ha estat tranquil·la i no s’ha registrat cap incident greu.

Tito Álvarez, portaveu d’Elite Taxi, amenaça amb noves mobilitzacions si abans del Mobile Word Congress no ha pogut instal·lar les càmeres als vehicles.

Els #taxis marxen pels carrers de Barcelona per reclamar càmeres de seguretat als vehicles.

El sector del taxi ha començat al matí del dimarts una marxa lenta pels carrers de Barcelona per reclamar que els deixin instal·lar càmeres de seguretat als vehicles . La manifestació ha arribat després que alguns treballadors hagin patit agressions. L'última va ser el passat 16 de desembre quan un taxista va ser agredit amb una arma blanca en la parada de taxis de La Boqueria.

Marxa lenta per Barcelona

Els taxistes han alertat d'un augment de la inseguretat després de múltiples agressions als seus treballadors. Per això demanen que puguin instal·lar de forma opcional càmeres a l'interior dels vehicles i que tinguin un botó d'emergència en casos d'urgència.

Des de Plaça Espanya fins a l'IMET

La marxa ha estat convocada per les associacions Elite Taxi, Stac, ATC, Indian Taxi AMB, Pak Taxi i Anget Taxi. Ha arrencat aquest matí en Plaça Espanya, on s'han reunit un centenar de vehicles. Els manifestants s'han dirigit a la seu de l’Institut Metropolità del Taxi a la Zona Franca de Barcelona per fer sentir els seus 'clàxons'.