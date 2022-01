La Fiscalia belga ha decidit presentar un últim recurs contra la decisió del Tribunal de Gant de rebutjar l'extradició del raper Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc. Ara la Fiscalia té cinc dies per presentar la seva memòria amb els arguments per recórrer la sentència. Els advocats del raper en tindran dos més per contestar.

Es preveu que hi hagi una nova vista sobre el cas de l'extradició el dia 11 de gener al Tribunal de Cassació de Brussel·les.

L'euroordre havia estat tombada per la Justícia belga La Justícia belga va tombar el dimarts 28 l'euroordre sobre l'extradició del raper Valtònyc. El músic mallorquí havia estat condemnat a Espanya pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces a través de les seves cançons. Valtònyc porta tres anys a Bèlgica. La decisió la va anunciar el Tribunal d'Apel·lació de Gant, que ha estimat que aquestes no són ofenses penals a Bèlgica. L'Audiència espanyola reclamava el músic per una condemna de tres anys i mig de presó. “Un cop més, les greus mancances democràtiques de l'Estat espanyol queden en evidència a Europa.



Un procés que ha durat més d'un any El lliurament del raper, que va marxar d'Espanya el juny de 2018, ja va ser rebutjada en primera instància. Va saltar llavors a la segona, un procés que s'ha dilatat més d'un any i on el jutge de Gant va elevar al Constitucional belga el cas dels atacs al Rei.

Valtònyc: "Si Espanya és un estat feixista, és perquè li interessa" El raper ha afirmat en sortir del tribunal que a escala personal està "content" però que també sent "molta ràbia i impotència pels músics que estan complint presó a Espanya pels continguts de les seves lletres". "Si Espanya és un estat feixista i està al segle XVIII és perquè li interessa", ha declarat. El músic també ha expressat la seva victòria a les xarxes socials després de conèixer la notícia sobre la seva situació judicial.

L'independentisme celebra la "victòria" de Valtònyc JxCat, ERC, CUP, exconsellers i entitats independentistes han celebrat a través de les xarxes socials la "victòria" del músic. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que "avui més que cap altre dia, la llibertat té ritme i lletra de rap", en referència al músic mallorquí. “La llibertat guanya la repressió.



