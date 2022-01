El Govern garantirà la immersió amb més inspectors i professors a les aules

El Govern incrementarà les inspeccions a les escoles catalanes per a controlar que es compleixen els projectes educatius en els centres i es donen totes les classes previstes en català. "Si la classe de matemàtiques s'ha de fer en català, hem de garantir que es fa en català", ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de la cimera que l’executiu ha mantingut amb sindicats i entitats en defensa de la llengua.

La cimera s'ha celebrat en el marc de la polèmica per la decisió del TSJC que obliga una escola de Canet de Mar a impartir un 25% dels coneixements en castellà en una classe de P-5.

Dos professors a les aules afectades

A més d'incrementar les inspeccions i encarregar una anàlisi de la situació del català a l'escola que durà a terme la Universitat de Barcelona (UB), Educació incrementarà en 35 el nombre de docents a les aules afectades per decisions dels tribunals.

"Posarem dos mestres alhora dins l'aula i cada centre, per donar resposta al seu projecte lingüístic i educatiu, s'organitzarà pedagògicament i a nivell de temàtiques i assignatures", ha dit el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Els centres en els quals s'apliqui aquest reforç docent podran decidir com s'organitzen per a aprofitar aquest increment.