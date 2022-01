Comença la campanya de vacunació infantil

Les comunitats autònomes començaran a rebre aquest dilluns les dosis de vacuna destinades a immunitzar els infants entre 5 i 11 anys a partir de dimecres. A Catalunya, n'arribaran unes 234.000 dosis i s'espera que a principis de gener es rebi una segona remesa. El Departament de Salut ha decidit que les vacunes no es posin a les escoles sinó principalment als punts habilitats específicament i en casos puntuals a hospitals i centres sanitaris.

La previsió és que aquest dilluns ja estigui operatiu el web per demanar cita prèvia, i que en el cas dels germans es pugui demanar alhora per no haver de fer tants viatges. Als nens i nenes no se'ls demanarà el passaport COVID perquè passarà molt temps fins que tinguin la pauta completa. I quan la tinguin no hauran de fer quarantena si són contacte d'un positiu.

Evolució de la pandèmia La incidencia del coronavirus no deixa de pujar des del mes d'octubre però s'ha accelerat en les últimes setmanes. També està creixent la pressió hospitalària i als centres d'atenció primària (CAP). Aquest diumenge el Departament de Salut ha notificat que ja hi ha més d'un miler de pacients ingressats per Covid, una situació que no es vivia des de principis del mes de setembre. La xifra de persones ateses a les UCI (237) encara està lluny dels pitjors moments viscuts en anteriors onades, però fa un mes que augmenta i s'ha duplicat en només tres setmanes. “�� DADES #COVID19 | Els hospitals catalans superen el llindar del miler d'ingressats per primer cop des de principis de setembre. Ja s'han injectat més d'un milió de terceres dosis de vacuna | @RTVECatalunya pic.twitter.com/rV7it97kr1“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 12, 2021 Tenint en compte que ja hi ha els primers indicis que l'increment de la interacció social durant el Pont de la Puríssima ha provocat una acceleració dels contagis i, sobretot, que estem a les portes de les festes de Nadal, el Departament de Salut demana prudència i recomana que no es facin sopars de Nadal d'empresa per a evitar riscos innecessaris. Molts restaurants ja han començat a notar un degoteig d'anul·lació de reserves.

Prioritat a les terceres dosis Molts especialistes sanitaris i epidemiòlegs consideren que en els dies que queden fins a les festes nadalenques el més important és accelerar l'administració de dosis de vacuna de reforç entre la població de més de 60 anys. Aquest diumenge s'ha superat el llindar del milió de dosis administrades i el ritme de vacunació en aquest sentit és molt elevat. De mitjana, cada dia se'n posen unes 30.000. “☕ El doctor Carlos Rodrigo, cap de Pediatria de l'@hgermanstrias, recorda que cal prioritzar la vacunació a la gent gran | @crodrigogl



��️ "Els nens són una opció, una oportunitat"



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/7O0U7UJmSC“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 10, 2021